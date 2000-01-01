На одном из угольных предприятий в Прокопьевске из-за взорвавшегося колеса пострадали 4 человека.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», ЧП случилось 25 февраля. Четверо пострадавших работников предприятия получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Врачи диагностировали у мужчин переломы, черепно-мозговые травмы, повреждения барабанных перепонок, травмы глаз и другое.

Инцидент произошёл в тот момент, когда на 130-тонном БелАЗе производилась замена колеса. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители проводят проверку.