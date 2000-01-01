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В Кузбассе при взрыве колеса БелАЗа серьёзно пострадали четыре человека

Сегодня 12:08
1513
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nnm.me

На одном из угольных предприятий в Прокопьевске из-за взорвавшегося колеса пострадали 4 человека.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», ЧП случилось 25 февраля. Четверо пострадавших работников предприятия получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Врачи диагностировали у мужчин переломы, черепно-мозговые травмы, повреждения барабанных перепонок, травмы глаз и другое.

Инцидент произошёл в тот момент, когда на 130-тонном БелАЗе производилась замена колеса. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители проводят проверку.

Комментарии 1
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Жуууть .. а где стошка для белазов у нас?
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