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В кузбасском городе заморозили стройку с «подарками» губернатора

Сегодня 12:25
2390
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
o-gorod.net

Беспроцентная ипотека вышла боком.

Дольщики одного из строящихся домов в Прокопьевске расстроены. Квадратные метры, обещанные в ноябре 2016 года, они так и не получили. Затем срок сдачи дома перенесли на март 2017-го. Однако, как сообщают дольщики, стройка снова встала. Об этом пишет «Открытый город».

По информации издания, этот дом начали строить для семей и молодожёнов, которые получили беспроцентную ипотеку по губернаторской программе в 2015 году. Как утверждает источник, прокопчане отдали застройщику деньги, исправно выплачивают кредиты, но квартир дождаться не могут уже второй год.

У нас опять проблема с застройщиком. В срок он дом не сдаст (10 марта 2017 года). Нет финансирования с Кемерово. Люди ходили к ним в контору, предлагают 2 варианта. Первый — заключать дополнительное соглашение к договору. Второй — идти в суд. Что делать не знаем. Официальных бумаг нет. Мы одно дополнительное соглашение уже заключали, когда застройщик менялся, — цитирует издание слова дольщиков.

По их словам, на данный момент построены неполных 4 этажа. Всего в доме предусмотрено 5 этажей.

Комментарии 7
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Екарный Бабай
13 3
А я успел,в своё время получил. Надеюсь у ребят всё будет нормально. Сейчас наверняка куча злопыхателей радоваться начнёт что у людей все2 плохо,но на них не стоит обращать внимания,они все жизнью обижены.
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*
6 6
Почему-то вспомнилась поговорка про "бесплатный сыр"
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лесной олень
0 1
Какое жилье. Там скоро разрез выкопают
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Ужас модера Сити-Н
3 2
Ну а что вы хотели? В великой единорассии живем!
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((
2 0
Почему-то вспомнилась поговорка про "бесплатный сыр"
"Прокопчане отдали застройщику деньги, исправно выплачивают кредиты". Бесплатного сыра у нас уже давно нет. Обычно имеется дешевый, ненастоящий, как все подарки-подачки от властей, пустышки в блестящих обертках.
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злопыхатели
0 1
А я успел,в своё время получил. Надеюсь у ребят всё будет нормально. Сейчас наверняка куча злопыхателей радоваться начнёт что у людей все2 плохо,но на них не стоит обращать внимания,они все жизнью обижены.
Мы не обижены, мы просто ипотеку с процентами платим :)
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z
1 1
Ой, бугернатор, то молодец, опять отличился за чужой счет.
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