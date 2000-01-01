Беспроцентная ипотека вышла боком.

Дольщики одного из строящихся домов в Прокопьевске расстроены. Квадратные метры, обещанные в ноябре 2016 года, они так и не получили. Затем срок сдачи дома перенесли на март 2017-го. Однако, как сообщают дольщики, стройка снова встала. Об этом пишет «Открытый город».

По информации издания, этот дом начали строить для семей и молодожёнов, которые получили беспроцентную ипотеку по губернаторской программе в 2015 году. Как утверждает источник, прокопчане отдали застройщику деньги, исправно выплачивают кредиты, но квартир дождаться не могут уже второй год.

У нас опять проблема с застройщиком. В срок он дом не сдаст (10 марта 2017 года). Нет финансирования с Кемерово. Люди ходили к ним в контору, предлагают 2 варианта. Первый — заключать дополнительное соглашение к договору. Второй — идти в суд. Что делать не знаем. Официальных бумаг нет. Мы одно дополнительное соглашение уже заключали, когда застройщик менялся, — цитирует издание слова дольщиков.

По их словам, на данный момент построены неполных 4 этажа. Всего в доме предусмотрено 5 этажей.