Автомобилистов в Новокузнецке ждёт масштабная встреча с инспекторами Госавтоинспекции.

Во вторник, 28 февраля, в городе пройдёт Всекузбасский рейд по профилактике нарушений правил перевозки детей-пассажиров легковым автотранспортом.

Экипажи ГИБДД будут максимально приближены к образовательным учреждениям, местам массового пребывания горожан, кроме этого, осуществлять надзор за дорожным движением инспекторы будут на аварийно-опасных участках дорог, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что ежедневно на дорогах Новокузнецка инспекторы выявляют порядка 20 водителей, нарушающих правила перевозки юных пассажиров. Для таких автомобилистов предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей, напоминает ГИБДД.

С начала 2017 года в Новокузнецке зарегистрированы четыре ДТП с участием детей-пассажиров. В них пятеро ребятишек получили травмы, при этом один несовершеннолетний перевозился без специального удерживающего устройства.