Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
Весна в Новосибирске начнётся со снегопадов и метелей

Новокузнецких водителей предупредили о массовой проверке ГИБДД

Сегодня 12:46
1661
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn13.img22.ria.ru

Автомобилистов в Новокузнецке ждёт масштабная встреча с инспекторами Госавтоинспекции.

Во вторник, 28 февраля, в городе пройдёт Всекузбасский рейд по профилактике нарушений правил перевозки детей-пассажиров легковым автотранспортом.

Экипажи ГИБДД будут максимально приближены к образовательным учреждениям, местам массового пребывания горожан, кроме этого, осуществлять надзор за дорожным движением инспекторы будут на аварийно-опасных участках дорог, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что ежедневно на дорогах Новокузнецка инспекторы выявляют порядка 20 водителей, нарушающих правила перевозки юных пассажиров. Для таких автомобилистов предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей, напоминает ГИБДД.

С начала 2017 года в Новокузнецке зарегистрированы четыре ДТП с участием детей-пассажиров. В них пятеро ребятишек получили травмы, при этом один несовершеннолетний перевозился без специального удерживающего устройства.

Комментарии 8
Добавить комментарий
аватар
111
13 0
..........В них пятеро ребятишек получили травмы, при этом один несовершеннолетний перевозился без специального удерживающего устройства.
А четверо травмировались находясь в кресле? Уж лучше бы не приводили такую статистику .
ответить
аватар
У
13 6
Сотрудникам запрещено останавливать ТС с целью выявления нарушений. Это же открытый беспредел со стороны гибдд. Скоро по квартирам будут ходить с массовыми обысками.
ответить
аватар
Бобр
3 13
побирушки выходят на охоту ))))))))))
А сам(а) то кем будешь?
ответить
аватар
Хм...
0 0
У нас каждый вечер 17-30 - 18-30 рейд у пешеходного перехода школы. Как-то меня дня 3-4 подряд останавливали при въезде во двор, сейчас номера что-ли выучили постоянных клиентов - не останавливают.
ответить
аватар
а?
1 0
А проверять соблюдение правил перевозки пассажиров в часы пик на пазиках они проверять собираются, или как?
ответить
аватар
z
1 1
Тупо сбор бабла с населения.
Стояли у моли-ситт, пыхтел экипаж гаи. За 5 минут насчитали 15 джипасосов нарушивших правила, а эти только народ тормозили, да явно чего то выциганивали.
ответить
аватар
123
0 1
пока она доится, ватку надо доить. 3 рубля с мамашки - самое оно к 8-му марта.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ