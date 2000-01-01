Эксперты федерального канала «Россия24» оценили, насколько гостеприимны кузбасские бизнесмены.

Московские специалисты побывали в Новокузнецке и Кемерове, пообщались с местными бизнесменами и лично проверили работу предприятий и компаний. В рейтинге делового гостеприимства по организации привлечений инвестиций Кузбасс получил 74,6 балла из 100.

Земли в Кузбассе много, много старых площадок, но нет новых индустриальных заводов. Это нонсенс для промышленного региона. А развитие идёт только в крупнейших городах области. Уровень развития технопарка всего 76,5 балла, бизнес-инкубатор — 71 балл. Меньше всего вопросов к ресторанам и гостиницам. Аэропорт чаще всего справляется, но дороги надо развивать активнее, — цитирует SU слова председателя сообщества предпринимателей «Клуб лидеров».

Уровень развития городской инфраструктуры получил 76 баллов, работа аэропортов — 68 баллов.

В целом в рейтинге делового гостеприимства Кузбасс набрал 73,6 балла. Из 14 уже проверенных регионов, Кемеровская область заняла 8 строчку. Лидерами рейтинга стали Белгород, Самара и Уфа.

Экспертам предстоит оценить уровень делового гостеприимства ещё в 16 регионах, поэтому окончательные результаты будут известны позже.