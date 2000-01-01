Сразу пять грузовых машин сгорели в Кемерове за одну ночь.

ЧП произошло в ночь на понедельник, 27 февраля, на улице Кирзавод. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02:54 по местному времени, информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горели пять автомобилей: два ГАЗа-2747, оба 2015 года выпуска, два ГАЗа-2824FS — 2016 года выпуска и ГАЗ-1724 — 2015 года выпуска, — уточняет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

Пожар удалось ликвидировать в 03:06. К тушению привлекались 4 человека и 1 единица техники.

В результате пожара обгорели моторные отсеки и кабины автомобилей. Предварительная причина возгорания — поджог.