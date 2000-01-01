На предстоящей неделе погода в Кузбассе будет переменчивой.

Во вторник, 28 февраля, днём столбик термометра повысится до −1…+4, по югу до +11 градусов. Порывы южного ветра могут достигать 18 метров в секунду. Ожидается небольшой мокрый снег, гололёдные явления.

В ночь на среду, 1 марта, похолодает до −4…−9, при прояснениях до -17 градусов. Днём в отдельных районах сохранится небольшой снег, мокрый снег, метели. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду. Температура повысится до −3…+2 градусов, в предгорьях до +7.

В ночь на четверг, 2 марта, ожидается 5…10 градусов ниже ноля, местами столбик термометра опустится до -15 градусов. Днём осадки постепенно начнут прекращаться. Однако по югу области местами сохранится умеренный снег, мокрый снег. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит 0…-5 градусов.

Ночью в пятницу, 3 марта, ожидается 5…10 градусов мороза, при прояснениях до -15 градусов. Днём будет без осадков. Температура останется практически в тех же пределах: 0…-5 градусов.

В ночь на субботу, 4 марта, похолодает до −3…−8, при прояснениях до -13 градусов. Днём будет без осадков. Столбик термометра повысится до отметок −2…+3, а в ночь понизится до −3…−8 градусов, местами до -13.

В воскресенье, 5 марта, синоптики прогнозируют от -1 до +4 градусов. В начале следующей недели немного похолодает. По словам специалистов, в этом году температуры в марте ожидаются выше климатической нормы. Но в отдельные дни возможны возвраты холодов.