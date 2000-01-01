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Весна в Новосибирске начнётся со снегопадов и метелей

Торговые сети массово закрывают магазины

Сегодня 15:18
3005
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
otvet.mail.ru

Падение доходов населения и рекордное с 1990-х сжатие платежеспособного спроса больно ударило по российским розничным сетям.

Как сообщает РБК, сокращение торговых площадей среди крупнейших торговых сетей России в 2016 году стало сильнейшим с 2008 года. Сокращение площадей продовольственных магазинов в прошлом году стало рекордным за последние пять лет — 461 000 кв. м.

Также очень сильно пострадали региональные сети. В 2016 году были закрыты магазины «Чибис», а сама сеть признана банкротом. Однако несмотря на тяжелые времена некоторые компании продолжают открывать новые магазины. «Магнит» продолжает «экспансию» Кузбасса. Также в Новокузнецке и Кемерове в 2016 году открылись новые магазины сети «Пятёрочка».

Комментарии 14
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Венz
33 0
От властей что то не слыхать, как они собираются улучшать жизнь граждан, поднимать промышленность, экономику...
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вася
23 0
От властей что то не слыхать, как они собираются улучшать жизнь граждан, поднимать промышленность, экономику...
А зачем? У них всё хорошо...
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Дмитрий
5 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Ты тут написал как в лужу пернул, ничо не изменилось, а люди голосуют рублем
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Макс
15 0
Очень хотелось бы знать, когда мы слезем с углеводородной иглы... А то меняется название моей страны, меняются режимы и президенты (в последнее время, правда, не так часто), губернаторы (ещё реже), а мы как вздрагивали от сообщений о котировках нефти, газа и угля, так и продолжаем.
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Читатель
18 2
Дело не в снижении платежеспособности (люди едят все же), а в перенасыщении рынка, столько магазинов не надо.
А Чибис, упомянутый, слился совсем не по этим причинам. Помойка это, а не магазин
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Марина
10 1
Дело не в снижении платежеспособности (люди едят все же), а в перенасыщении рынка, столько магазинов не надо.
А Чибис, упомянутый, слился совсем не по этим причинам. Помойка это, а не магазин
По поводу "Чибиса" полностью с Вами согласна, крайне неаккуратный был магазин, не уважающий своих покупателей.
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Бусина
19 5
По поводу "Чибиса" полностью с Вами согласна, крайне неаккуратный был магазин, не уважающий своих покупателей.
Между Чибисом и Марией-Ра я бы знак равенства поставила.Такой же мягко сказать неаккуратный...........
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Ветер
5 1
От властей что то не слыхать, как они собираются улучшать жизнь граждан, поднимать промышленность, экономику...
По данным кемеровстата, средняя зарплата жителей Кузбасса в 2016 году выросла на 5,35% и составила 29 828 рублей. вот тебе и весь ответ!!!
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Татьяна
1 2
Между Чибисом и Марией-Ра я бы знак равенства поставила.Такой же мягко сказать неаккуратный...........
Ближний такой же отстой
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Колли
1 0
Вывод идиотский ! На месте Чибиса 5 новых сетей открылось
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олег
2 1
закрытие чибиса, поляны и пр помоек типа солнышка- дело времени, и не от того они закрылись, что кризис
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z
6 3
Одним словом уничтожение локального розничного бизнеса идет успешно. За подобную хрень, раньше бы давно бы прикопатили спекулянтов и их лоббистов среди чиговников.
Теперь качественные товары будут уезжать в европу, китай, сша, а их ангидридное сернообработанное хавнетцо будет единственно доступным для нищающего населения.
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михаил
0 0
Редко выхожу их дома, но сын подвез меня к магазину Магнит в Прокопьевске. Припарковать машину проблема - все пространство забито транспортом.
Зашел в магазин у касс стоит народ с тележками нагруженными разнообразными продуктами и другими товарами.
Вот и говорит после увиденного, что люди с голоду умирают.
Однако недоумение крайнее. В городе все предприятия практически закрыты.
Вопрос: откуда у людей деньги?
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Венz
0 0
По данным кемеровстата, средняя зарплата жителей Кузбасса в 2016 году выросла на 5,35% и составила 29 828 рублей. вот тебе и весь ответ!!!
Даже если б это была правда, а инфляция, а следом скрытая инфляция, неконтролируемый рост цен, все сжирают. Да и задекларированные 30 шт в месяц, это зарплата только на остатках предприятий выходит, потом у полиции, чиновников...
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