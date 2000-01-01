Падение доходов населения и рекордное с 1990-х сжатие платежеспособного спроса больно ударило по российским розничным сетям.

Как сообщает РБК, сокращение торговых площадей среди крупнейших торговых сетей России в 2016 году стало сильнейшим с 2008 года. Сокращение площадей продовольственных магазинов в прошлом году стало рекордным за последние пять лет — 461 000 кв. м.

Также очень сильно пострадали региональные сети. В 2016 году были закрыты магазины «Чибис», а сама сеть признана банкротом. Однако несмотря на тяжелые времена некоторые компании продолжают открывать новые магазины. «Магнит» продолжает «экспансию» Кузбасса. Также в Новокузнецке и Кемерове в 2016 году открылись новые магазины сети «Пятёрочка».