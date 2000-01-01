Жительниц Новокузнецка зовут на кастинг областного конкурса красоты «МедиаКраса 2017».

Он состоится в среду, 1 марта. Претенденток ждут в ресторане «Три толстяка» в 14:00.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в этом году конкурс сменил формат. На конкурсный отбор приглашаются девушки, обладающие модельной внешностью с классическими параметрами, красавицы с пышными формами, а также девушки, которые мечтают не только о модельном бизнесе, но и стремятся построить карьеру в крупной компании.

Особое внимание будет уделено надлежащему внешнему виду участниц. Одежда должна подчеркивать фигуру. Приветствуются лосины и топ, преимущественно чёрного цвета. При себе необходимо иметь закрытую, однотонную сменную обувь на высоком каблуке, а также открытый однотонный купальник чёрного или бежевого цвета. Кроме этого, у девушек должен быть натуральный макияж и аккуратная причёска, — рассказали в пресс-службе «Кузбасской Медиагруппы».

Организаторы обещают финалисткам путешествие в Крым и участие во Всероссийском конкурсе. Отмечается, что участие в кастингах приняли уже более сотни девушек из Кузбасса.