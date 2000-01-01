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Весна в Новосибирске начнётся со снегопадов и метелей

Новокузнечанок приглашают побороться за поездку в Крым

Сегодня 15:45
613
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pbs.twimg.com

Жительниц Новокузнецка зовут на кастинг областного конкурса красоты «МедиаКраса 2017».

Он состоится в среду, 1 марта. Претенденток ждут в ресторане «Три толстяка» в 14:00.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в этом году конкурс сменил формат. На конкурсный отбор приглашаются девушки, обладающие модельной внешностью с классическими параметрами, красавицы с пышными формами, а также девушки, которые мечтают не только о модельном бизнесе, но и стремятся построить карьеру в крупной компании.

Особое внимание будет уделено надлежащему внешнему виду участниц. Одежда должна подчеркивать фигуру. Приветствуются лосины и топ, преимущественно чёрного цвета. При себе необходимо иметь закрытую, однотонную сменную обувь на высоком каблуке, а также открытый однотонный купальник чёрного или бежевого цвета. Кроме этого, у девушек должен быть натуральный макияж и аккуратная причёска, — рассказали в пресс-службе «Кузбасской Медиагруппы».

Организаторы обещают финалисткам путешествие в Крым и участие во Всероссийском конкурсе. Отмечается, что участие в кастингах приняли уже более сотни девушек из Кузбасса.

Комментарии 3
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z
4 0
Справка из винерологички обязательна.
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читатель
1 0
Справка из винерологички обязательна.
точно)))))))))))))
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Прынц на сером "козле"
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Обещать- не значит жениться
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