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Владелец «Билайна» сменит название

Сегодня 17:30
896
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
weforex.ru

Компания «ВымпелКом Лтд», владеющая торговой маркой «Билайн», решила сменить название.

Этот вопрос вынесен на повестку внеочередного собрания акционеров. Оно состоится 30 марта.

Если вопрос будет решён положительно, компания будет носить название Veon. Отмечается, что смена названия подчеркивает стремление компании «ускорить стратегию запуска интернет-платформы Veon к концу 2017 года». Veon — это мессенджер, позволяющий абонентам бесплатно обмениваться сообщениями и звонить. Он был запущен в ноябре прошлого года итальянским оператором Wind.

Пресс-секретарь «Билайна» Анна Айбашева пояснила «Ленте.ру», что ребрендинг будет касаться только «ВымпелКом Лтд», а не российского ПАО «Вымпелком» и бренда «Билайн».

Комментарии 3
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z
6 0
Совсем потеряли самобытность, не русские какие то. Теперь с ними даже мэтэсэ, выглядит прекраснее.
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+2+2+2+
5 10
Совсем потеряли самобытность, не русские какие то. Теперь с ними даже мэтэсэ, выглядит прекраснее.
мэтэсэ - самый говеный оператор. его даже руссиано кириллиано не спасает
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Людвиг Аристархович
2 6
Когда этого дебильного Светлакова из рекламы уберут, надоел своими тупыми шутками, слесарь-гинеколог хренов.
Лучше уж охранник Бородач бы занимался рекламой билайна.
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