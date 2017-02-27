Компания «ВымпелКом Лтд», владеющая торговой маркой «Билайн», решила сменить название.

Этот вопрос вынесен на повестку внеочередного собрания акционеров. Оно состоится 30 марта.

Если вопрос будет решён положительно, компания будет носить название Veon. Отмечается, что смена названия подчеркивает стремление компании «ускорить стратегию запуска интернет-платформы Veon к концу 2017 года». Veon — это мессенджер, позволяющий абонентам бесплатно обмениваться сообщениями и звонить. Он был запущен в ноябре прошлого года итальянским оператором Wind.

Пресс-секретарь «Билайна» Анна Айбашева пояснила «Ленте.ру», что ребрендинг будет касаться только «ВымпелКом Лтд», а не российского ПАО «Вымпелком» и бренда «Билайн».