Где в Новокузнецке послушать живую качественную музыку — вопрос актуальный.

Город нет-нет да навещают именитые певцы, однако цены на билеты кусаются. Редакция ВашГород.ру составила список местных музыкантов, на концерт к которым можно сходить у нас в городе. Они, конечно, не «Бони М», но гостей стремятся порадовать не меньше, а билеты по ценовой категории доступны почти каждому.

The Maugleez

Фотограф — Артём Шевцов

Дерзкие ребята из The Maugleez играют в стиле альтернатива и нью-вэйв фанк. Слушая энергичные гитарные партии, подкреплённые сочным басом и ритмичными барабанами, невольно думаешь — это точно новокузнечане, а не европейские мастера альтернативы? Дополняет всё это великолепие задорный вокал от фронтмена.

Песни The Maugleez все на английском языке, что, впрочем, нисколько не мешает наслаждаться ими. Но лучше один раз послушать и убедиться самим.

Максим и Анастасия Касьяновы

Фотограф — Виктор Гагарин

Новокузнечан Максима и Анастасию Касьяновых горожане в основном знают по каверам на попсовые хиты, отечественные песни и рок-музыку. Абсолютно разные стили вокала — от Леди Гага и до Олега Газманова, удаются не хуже оригинала благодаря стараниям музыкантов. В их репертуаре каждый найдёт что-то по вкусу, будь то хиты Рианны, «Sweet Dreams» или даже «Русское поле».

Музыканты пишут и свои песни — услышать их, правда, в основном можно только вживую. Студийные записи Максим и Анастасия обещают сделать в скором времени.

Stereoline

Взрывная смесь электронной популярной музыки, украшенная плотными гитарными рифами, мелодичным вокалом и безумной энергетикой — так характеризуют себя сами музыканты. В их репертуаре не только «классическая» электронная музыка собственного сочинения, но и лаунж, а также каверы на популярные песни самых различных жанров. В акустике ребята исполняют, например, «Wicked Game» Криса Айзека, а в электронной версии — «Party Rock» группы LMFAO. В общем, послушать есть что. Свои композиции у Stereoline также на «инглише».

«Зуля Караваева Бэнд»

Фотограф — Екатерина Брызгалова

В мелодичный голос вокалистки группы «Зуля Караваева Бэнд» сложно не влюбиться. Иронизируя над легковерными россиянами, сетуя на неурядицы в отношениях и радуясь рождению новой весны, голос новокузнечанки Натальи Проскуряковой (она же Зуля Караваева) то взмывается ввысь, то скользит до нижних регистров, а то и переливается разными оттенками. В репертуаре у команды — в основном позитивные песни для тех, кто хочет услышать что-то на злобу дня или не отказался бы окунуться в тёплый весенний денёк.

Сейчас у команды «Зуля Караваева Бэнд» небольшой перерыв: музыканты работают над записью материала. Скоро обещают выложить в сеть свою новую песню.

Царёв_Experience

Фотограф — Анна Цой

Ну и куда новокузнецкий рок без Царёв_Experience? Композиции ребят сложно охарактеризовать одним словом, поэтому сами они называют своё направление полистилистикой. Недавно к команде присоединилась вокалистка, и группа приобрела новое звучание. У Царёв_Experience есть и мелодичные, и резкие драйвовые, и тяжёлые песни. За 10 лет существования ребята успели переиграть мэтров рока и металла, записать множество своих песен и стать знакомыми почти каждому новокузнечанину.

А в ближайшее время ВашГород.ру расскажет читателям о талантливых новокузнецких фотографах.