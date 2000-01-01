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В Новокузнецке откроется пельменная

Сегодня 07:30
571
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mediusinfo.ru

В недавно построенном в Новокузнецке ТЦ «Юность» открывается ещё одно заведение.

3 марта 2017 года здесь заработает пельменная «ПельменьблинВареник». Новокузнечан обещают накормить вкусностями за сравнительно недорогую цену. Средний чек в ресторане — 220−270 рублей, рассказали ВашГород.ру организаторы.

Помимо, как понятно из названия, пельменей и вареников ручной лепки, а также блинов, гостям предложат традиционную русскую кухню с западным и восточным направлением.

В Новокузнецке в последнее время можно наблюдать круговорот кафе и ресторанов. Как уже писал ВашГород.ру, привычные новокузнечанам заведения закрываются, а на их место приходят новые.

Комментарии 3
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Бусина
0 3
Ну вот же, наконец-то!!!!!!!!!!! Привычные блюда нашей кухни!!!!
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321
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Ну вот же, наконец-то!!!!!!!!!!! Привычные блюда нашей кухни!!!!
в Печках-Лавочках тоже такие блюда были
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Ниче не понял. Так пельменная или ресторан?
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