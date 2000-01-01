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Агентство по ипотечным кредитам снизило ставки

Сегодня 06:00
430
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
juriconsult.pro

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию с 27 февраля 2017 года уменьшило ставки по ипотечным кредитам.

Как сообщает dom.lenta.ru, ставки по всем ипотечным продуктам снижены на 0,5%. Теперь заем от АИЖК можно оформить по ставке от 11,5 процента годовых. Для отдельных категорий заемщиков ставка будет дополнительно снижена на 0,25 процентного пункта.

Напомним, 20 февраля Сбербанк снизил базовую ипотечную ставку на 1,1%. Таким образом, кредитные продукты Сбербанка на прямую покупку недвижимости будут стоить 10,9% годовых, а покупка жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25% годовых.

Комментарии 2
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Екарный Бабай
2 1
Все перед выборами стараются.
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жека
4 0
в загнивающей европе сбербанк даёт ипотеку под 2% годовых, так что есть куда снижать проценты))))
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