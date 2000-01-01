Агентство по ипотечному жилищному кредитованию с 27 февраля 2017 года уменьшило ставки по ипотечным кредитам.

Как сообщает dom.lenta.ru, ставки по всем ипотечным продуктам снижены на 0,5%. Теперь заем от АИЖК можно оформить по ставке от 11,5 процента годовых. Для отдельных категорий заемщиков ставка будет дополнительно снижена на 0,25 процентного пункта.

Напомним, 20 февраля Сбербанк снизил базовую ипотечную ставку на 1,1%. Таким образом, кредитные продукты Сбербанка на прямую покупку недвижимости будут стоить 10,9% годовых, а покупка жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25% годовых.