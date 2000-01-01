После нарушения правил дорожного движения кулаками лучше не махать, предупреждает Госавтоинспекция Новокузнецка.

Нападения на сотрудников ведомства оборачиваются неприятными последствиями для автомобилистов и пешеходов-нарушителей. За минувший год было возбуждено 6 уголовных дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти» в отношении участников дорожного движения. Об этом пишет SU.

Чаще всего водители нападают на сотрудников Госавтоинспекции, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Свою правду кулаками отстаивают не только автомобилисты, но и пешеходы. Так, в октябре 2016 года телесные повреждения сотруднику ГИБДД нанёс пешеход. Нападал на инспектора и пассажир троллейбуса, не согласный с требованиями, которые вполне законно предъявлял к нему сотрудник полиции.