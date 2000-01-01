После нарушения правил дорожного движения кулаками лучше не махать, предупреждает Госавтоинспекция Новокузнецка.
Нападения на сотрудников ведомства оборачиваются неприятными последствиями для автомобилистов и пешеходов-нарушителей. За минувший год было возбуждено 6 уголовных дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти» в отношении участников дорожного движения. Об этом пишет SU.
Чаще всего водители нападают на сотрудников Госавтоинспекции, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Свою правду кулаками отстаивают не только автомобилисты, но и пешеходы. Так, в октябре 2016 года телесные повреждения сотруднику ГИБДД нанёс пешеход. Нападал на инспектора и пассажир троллейбуса, не согласный с требованиями, которые вполне законно предъявлял к нему сотрудник полиции.
Желающим отстаивать свои права особо рьяно, стоит ознакомиться с Федеральным законом «О полиции», в котором прописано, что «для защиты другого лица либо себя от посягательства, если оно сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья» сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие, — отмечают представители ведомства.