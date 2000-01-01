В Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения кинопремии «Оскар».

Полный список победителей представило издание rsute.ru.

Лучшим фильмом признан «Лунный свет» Барри Дженкинса. Лучшим актёром стал Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), лучшей актрисой — Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»).

Статуэтку в номинации «Лучший актёр второго плана» получил Махершала Али («Лунный свет»). Лучшей актрисой второго плана признана Виола Дэвис за роль в фильме «Ограды». Это третья номинация актрисы и первая победа, отмечает издание.

Лучший фильм на иностранном языке — «Коммивояжёр» режиссёра Асгара Фархади.

Лучшим анимационным фильмом назван «Зверополис».

Картина Орландо фон Айнсиделя «Белые шлемы» признана лучшим короткометражным документальным фильмом. Победу в номинации «Лучший оригинальный сценарий» одержала картина «Манчестер у моря».

Лучшим режиссёром стал Дэмьен Шазелл, снявший фильм «Ла-Ла Ленд».

При объявлении главной номинации на сцене произошла заминка: изначально ведущий объявил победителем картину «Ла-Ла Ленд». Позже он признался, что ошибся и принёс извинения.