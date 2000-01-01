Семья Мартенс из Германии не выдержала сельских тягот в Новосибирской области и вернулась домой.

О побеге многодетной семьи Мартенс из Германии ВашГород.ру писал не раз. Родителей возмутили уроки сексуального просвещения в школе у младшей дочери. За то, что не пускали девочку на занятия, родителям даже выписали штраф. Один день в тюрьме за отказ этот штраф выплачивать, митинги и показательный отъезд в Сибирь — благодаря этой истории немецкая семья прославилась на всю Россию.

Но в конце февраля случилось неожиданное — семья собрала вещи и вернулась в Германию. Без предупреждения и почти ничего не сказав односельчанам.

Как пишет «Комсомольская правда», Мартенсы уехали сразу после февральских праздников.

«Жили как в аду, ещё холода замучили. Уехали в Германию», — это единственные слова, которые по телефону сказал отец семейства Евгений одному из сельчан.

О причинах отъезда российских немцев (сам Евгений Мартенс родом из Омской области) жителям Кыштовки остаётся только догадываться. Одни рассказывают о местном пьянице, который приставал к старшей дочери Мартенсов. По информации «МК», пьяные кыштовские подростки постоянно выкрикивали под окнами семьи нацистские приветствия. Ещё одна версия — что тяжёлый деревенский быт не выдержали жена и дочери Евгения.

При этом жильцы помогали чем могли: вязали тёплые вещи для немцев, приносили продукты, отдавали старую мебель. Посылки с продуктами и книжками приходили им со всей России. По рассказам одного из жителей Кыштовки, как многодетной семье и переселенцам Мартенсам выплатили 150 тыс. руб. Немецкая семья прожила в Кыштовке меньше трёх месяцев.