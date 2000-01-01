На улицах Новокузнецка проведут генеральную уборку.

Глава города Сергей Кузнецов дал поручение дорожным службам и управляющим компаниям привести в порядок улицы, придомовые территории, козырьки и крыши зданий. Он отметил справедливость критики горожан: на обочинах проезжей части и пешеходных зонах скопилось много снега, который с наступлением весны превращается в груды чёрного льда и грязи.

В связи с этим в городе объявлен месячник усиленной уборки. За короткий срок нам необходимо убрать остатки снега, отмыть ограждения и светофорные объекты, промыть все каналы ливневой канализации, очистить от наледи козырьки и крыши. На эту работу будут брошены все наши силы, — написал Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

Глава города призвал присоединиться к генеральной уборке всех неравнодушных жителей.