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Власти Новосибирска предложили горожанам сообща выбрать дороги для ремонта

Мэр Новокузнецка объявил месячник усиленной уборки в городе

Сегодня 09:02
532
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lomonosovskiymedia.ru

На улицах Новокузнецка проведут генеральную уборку.

Глава города Сергей Кузнецов дал поручение дорожным службам и управляющим компаниям привести в порядок улицы, придомовые территории, козырьки и крыши зданий. Он отметил справедливость критики горожан: на обочинах проезжей части и пешеходных зонах скопилось много снега, который с наступлением весны превращается в груды чёрного льда и грязи.

В связи с этим в городе объявлен месячник усиленной уборки. За короткий срок нам необходимо убрать остатки снега, отмыть ограждения и светофорные объекты, промыть все каналы ливневой канализации, очистить от наледи козырьки и крыши. На эту работу будут брошены все наши силы, — написал Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

Глава города призвал присоединиться к генеральной уборке всех неравнодушных жителей.

Комментарии 10
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1
26 0
@Глава города призвал присоединиться к генеральной уборке всех неравнодушных жителей.@
вот собрал бы своё стадо дармоедов и пошёл бы снег копать , хоть какую то пользу принёс!!!
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Бусина
15 0
Всю зиму город зас.рали, а теперь месячник ударного труда по уборке!!! Дорожники всю зиму с 5-е на 10-е работали, денюшки получали......а теперь начнем-ка дружно их работу делать!!! Ну если всю зиму не могли сработать организованно, смените руководство, и ударным трудом круглосуточным исправляйте то, что за зиму наделали( вернее не сделали), а деньги уже давно получили и потратили.
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Ааааа
5 0
Ага,сначала такие говорили: Зачем попу вытирать если в туалет ещё ходить,а потом вытирите попу сознательные граждане.
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321
0 7
@Глава города призвал присоединиться к генеральной уборке всех неравнодушных жителей.@
вот собрал бы своё стадо дармоедов и пошёл бы снег копать , хоть какую то пользу принёс!!!
именно так он и делает - два раза в неделю администрация выходит на субботники
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Читатель
3 0
именно так он и делает - два раза в неделю администрация выходит на субботники
что-то ни разу их не видела с лопатой или метлой на субботнике
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321
0 0
что-то ни разу их не видела с лопатой или метлой на субботнике
а с чем видели?
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Прынц на сером "козле"
1 1
Интересно было бы увидеть Оксану И,работающую руками,а не языком
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Ха-ха-ха!
1 0
Всю зиму город зас.рали, а теперь месячник ударного труда по уборке!!! Дорожники всю зиму с 5-е на 10-е работали, денюшки получали......а теперь начнем-ка дружно их работу делать!!! Ну если всю зиму не могли сработать организованно, смените руководство, и ударным трудом круглосуточным исправляйте то, что за зиму наделали( вернее не сделали), а деньги уже давно получили и потратили.
Да, насчет зас.рали, началось активное вытаивание собачьего кала накопившегося за зиму, так что будьте осторожны! Некоторые его даже принимают за подсыпку тротуаров дворниками новейшей смесью!
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Ничего личного
0 0
Интересно было бы увидеть Оксану И,работающую руками,а не языком
Прынцу - прынцэво (даже на сером "козле"), Оксане И. - Оксанино И.!
Кто на что учился!
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