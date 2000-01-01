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Форму кабинетов в российских школах предложили изменить

Сегодня 09:32
746
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn13.img22.ria.ru

Сделай так, не знаю как.

Классы в российских школах сконструированы неправильно, считает вице-премьер Ольга Голодец. По её мнению, от прямоугольной модели кабинетов нужно отказаться, а учитель не должен стоять у доски. Чиновница заявила, что школьники должны сидеть в классах по-другому. Это позволит формировать проектный подход, групповую работу, вести детей к достижению цели. При этом Ольга Голодец не уточнила, как именно должны быть сконструированы классы, пишет SU.

По действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, расстановка парт в российских школах может быть двух или трёхрядной. Расстояние от первой парты до доски должно быть не менее 240 сантиметров. Столы должны быть расположены вдоль окон и левосторонним естественным освещением, напоминает издание.

Комментарии 11
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stek
20 0
Это самая главная проблема в России!..... Остальное всё уже сделано.....
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Хм...
13 0
Туалеты нормальные сделайте и чтобы каждый год не сдавать кучу денег на учебники и рабочие тетради
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Читатель
15 0
Похоже на то,что "ольга голодец",закончила музыкально-тракторное заведение.
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Читатель
19 0
всю жизнь все учились в таких кабинетах и ничего, никто не умер...а если она считает, что низкий уровень образования из-за неправильного кабинета, то она глубоко ошибается, низкий уровень образования вот от таких как она идеологов, которые тянут с запада и америки всякую дрянь, от которой даже там уже отказались. Нам тоже не нравится форма кабинетов правительства им бы больше подошли кабинеты серого цвета, с прикрученными полками для сна, и вид из окна на Колыму. Достали уже эти "гении" шизофрении
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*
11 0
Так вот в чем дело-то!

В форме кабинетов. Ага.
Слава богу, наконец-то выяснили эту фундаментальную проблему российского среднего образования.
Ух, щас заживем!

Предлагаю еще круглые кабинеты. Нет углов - некуда ставить провинившегося ребенка. А значит его права не будут нарушены и неокрепшая психика не пострадает!
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2
4 0
а я, например, считаю, что голодец - на холодец
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хожу- брожу
0 0
а я, например, считаю, что голодец - на холодец
В лучшем случае на жидкий бульончик.
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педагог
0 0
У ольги голодец мозг сконструирован неправильно-это самое тактичная характеристика.А самая правильная у Сани.
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Депутаты Пронин и Мамонов из Нефтескважинска
3 0
И туалеты со спортзалами надо сделать круглыми!
Мы, будем отслеживать!
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партизан Кузбасса
0 0
Туалеты нормальные сделайте и чтобы каждый год не сдавать кучу денег на учебники и рабочие тетради
как в Стране Дураков и "Поле Чудес" несите Ваши денюжки........
Наш паравоз вперед летит,
Наш пароход говном дымит,
Наш самолет на дно плывет…..
И так сто лет народ живет!
а рыба как известно гниет с ........
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партизан Кузбасса
0 0
всю жизнь все учились в таких кабинетах и ничего, никто не умер...а если она считает, что низкий уровень образования из-за неправильного кабинета, то она глубоко ошибается, низкий уровень образования вот от таких как она идеологов, которые тянут с запада и америки всякую дрянь, от которой даже там уже отказались. Нам тоже не нравится форма кабинетов правительства им бы больше подошли кабинеты серого цвета, с прикрученными полками для сна, и вид из окна на Колыму. Достали уже эти "гении" шизофрении
Сколько там Путин и Медведев у власти уже ? Жизнь только хуже стала в Рассе юшке.
С ноября месяца была надежда на Трампа, что он улучшит жизнь россиянам, но уже и эта надежда накрывается медным тазом.
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