Сделай так, не знаю как.

Классы в российских школах сконструированы неправильно, считает вице-премьер Ольга Голодец. По её мнению, от прямоугольной модели кабинетов нужно отказаться, а учитель не должен стоять у доски. Чиновница заявила, что школьники должны сидеть в классах по-другому. Это позволит формировать проектный подход, групповую работу, вести детей к достижению цели. При этом Ольга Голодец не уточнила, как именно должны быть сконструированы классы, пишет SU.

По действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, расстановка парт в российских школах может быть двух или трёхрядной. Расстояние от первой парты до доски должно быть не менее 240 сантиметров. Столы должны быть расположены вдоль окон и левосторонним естественным освещением, напоминает издание.