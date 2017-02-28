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В Новокузнецке из-за аварии встали трамваи

Сегодня 09:34
894
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Некоторые новокузнечане утром 28 февраля опоздали на работу.

Из-за столкновения иномарок трамваи прекратили движение по Орджоникидзе и Кузнецкстроевскому в обе стороны. Пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт.

«На рельсах столкнулись две иномарки. Пассажиры возмущались, мол, куда им теперь пересаживаться. Но деньги за проезд всем вернули», — сообщила ВашГород.ру читательница Ирина.

Затора на месте происшествия нет, показывает сервис «Яндекс.Пробки».

Комментарии 7
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лика
14 0
надо ввести правило, чтобы автовладельцы, нарушающие правила проезда, возмещали опоздание на работу пассажирам общественного транспорта, тогда может головой думать начнут за рулем авто.
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Анонимный пользователь
0 10
надо ввести правило, чтобы автовладельцы, нарушающие правила проезда, возмещали опоздание на работу пассажирам общественного транспорта, тогда может головой думать начнут за рулем авто.
Не хотите опаздывать ездите на автобусах!
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КоляYeti 12204
2 0
надо ввести правило, чтобы автовладельцы, нарушающие правила проезда, возмещали опоздание на работу пассажирам общественного транспорта, тогда может головой думать начнут за рулем авто.
И не только пассажирам, ведь трамвайщики тоже в убытке от простоя - поэтому ДРАТЬ С ВИНОВНИКА ДТП по Суду упущенную выгоду, подобная практика быстро дисциплинирует отношения и с трамваями и на переездах трамвайных путей, чёй то руководство ТТУ, постоянно сетующие на недостаток средств не пользуются подобным вариантом компенсации своих убытков, по крайней мере об этом не упоминается в СМИ.
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Ужас модера Сити-Н
3 0
****** тупорылые. Понакупят права.
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Дон Хенаро 37947
1 3
Трамвай должен ездить по выделенной полосе, не можете обеспечить данное условие? Тогда консервные банки прочь с улиц города!
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БезобразиЁ
2 0
Надо срочно эти трамваи убрать, а то владельцам иномарок уже сталкиваться и устраивать ДТП негде стало!
Щас пойду Кузнецову позвоню!
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автолюбитель из города
0 0
Виноват полюбому мэр... дорогу трамваю!!! нужно разрешить вагоновожатым таранить авто на рельсах))))
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