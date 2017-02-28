Некоторые новокузнечане утром 28 февраля опоздали на работу.

Из-за столкновения иномарок трамваи прекратили движение по Орджоникидзе и Кузнецкстроевскому в обе стороны. Пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт.

«На рельсах столкнулись две иномарки. Пассажиры возмущались, мол, куда им теперь пересаживаться. Но деньги за проезд всем вернули», — сообщила ВашГород.ру читательница Ирина.

Затора на месте происшествия нет, показывает сервис «Яндекс.Пробки».