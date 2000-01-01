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Новокузнецк сэкономил на освещении миллионы рублей

Сегодня 09:53
596
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs2.4sqi.net

В Новокузнецке за 9 месяцев сэкономили более 2,9 миллиона рублей на электроэнергии.

Сделать это удалось с помощью автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО), сообщает SU.

Эта система позволяет включать и отключать наружное освещение с минимальным отклонением от графика горения. Благодаря ей стало возможным применение ночного режима горения на шоссе Ильинском, где горит две опоры через одну. Это также способствовало сокращению расхода потребляемой электроэнергии.

Комментарии 2
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Бусина
3 0
Так вот почему нет уличного освещения!!!!!!!!! Ночью вообще отключают, после 23 часов уличное на Запсибе!!!!! Хоть с фонариком ходи!!!! Вечером идешь с работы,зайдешь в магазин, а до дома, уже после 19 часов хоть с фонариком иди......выключают на 30-40 минут, потом на часок включат......и снова отключают.А после 23 часов, вообще отключают до 5 утра.Экономия!!!!!!!!!!Это уличное по ул Горьковской!!!
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19 0
Пф!

Целая АСУНО натужно работала только чтобы ДВЕ опоры через ОДНУ горели?!

Могу предложить еще вариант экономии на Ильинском шоссе: включать только первую и последнюю опору. Для этого нужен всего-то один-два электрика. Никаких АСУНО.
Экономия будет миллиардная!
А на улицах и бульварах вообще не включать. Нефиг там ходить по темноте. Экономия станет триллионной!

Интересно, сэкономленные таким непосильным трудом деньги куда пойдут?
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