В Новокузнецке за 9 месяцев сэкономили более 2,9 миллиона рублей на электроэнергии.

Сделать это удалось с помощью автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО), сообщает SU.

Эта система позволяет включать и отключать наружное освещение с минимальным отклонением от графика горения. Благодаря ей стало возможным применение ночного режима горения на шоссе Ильинском, где горит две опоры через одну. Это также способствовало сокращению расхода потребляемой электроэнергии.