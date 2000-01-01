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Возле Макдоналдса в Новокузнецке произошло ЧП

Сегодня 09:52
1259
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Drom.ru

В Новокузнецке на автомобиль упала снежная глыба с крыши ресторана быстрого питания «Макдоналдс».

Инцидент произошёл 23 февраля. Когда водитель подъехал к заведению на улице Кирова, 103А, чтобы заказать еду через сервис «МакАвто», на его автомобиль с крыши сошла снежная масса. Об этом сообщил автомобилист на форуме Drom.ru. Мужчина также отметил, что его автомобиль застрахован.

«На самом деле, всё будет хорошо. Во-первых, машина застрахована по КАСКО. Да, машине пятый год и все пять лет она застрахована. Нет, она не в кредите. Просто мне некуда девать деньги. Во-вторых, ответственность „МакДака“ тоже застрахована, в том числе и от таких случаев. Администратор пригласила меня в заведение, мы составили акт о происшествии. После праздников их юрист должен созвониться со мной», — написал молодой человек.

Как сообщает «Газета Кемерова», в данный момент проводится внутреннее расследование. В том числе в разбирательстве задействованы правоохранительные органы.

Комментарии 6
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Читатель
8 0
Ну молодцы, разобрались. И что?
Зато вчера писали на ильинке на ребенка снег с крыши упал - об этом тишина
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Анонимный пользователь
1 0
Ну молодцы, разобрались. И что?
Зато вчера писали на ильинке на ребенка снег с крыши упал - об этом тишина
На какой улице? Малыш жив?
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Читатель
1 0
На какой улице? Малыш жив?
Нормально все. На Архитекторов, 24. В подслушано ильинка писали
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Прынц на сером "козле"
4 0
Некуда девать деньги? Блин,вот бы мне Ваши проблемы))))
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1 0
Да реклама это
Почему реклама? Многие иностранные компании страхуют свою ответственность, потому что в случае ее отсутствия, себе будет дороже. А для некоторых организаций страхование является обязательным.
Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить причиненный другим лицам вред.
На страхование принимается риск гражданской ответственности Страхователя, связанный с возможностью предъявления к нему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации требования, претензии или иска о возмещении вреда, причинённого третьим лицам, и возникшей в связи с этим обязанностью Страхователя возместить причинённый вред.
В случае если Страхователем является юридическое лицо, на страхование принимается риск гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда, нанесенного третьим лицам, в процессе:
производственной или иной хозяйственной деятельности, включая оказание услуг (выполнение работ);
организации и проведения общественно-массовых, спортивно-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий;
содержания, эксплуатации, аренды зданий, сооружений, включая объекты жилищного фонда (зданий, квартир, частных домов);
эксплуатации промышленных машин, механизмов, оборудования, инженерных сооружений;
содержания животных, включая сельскохозяйственных.
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