В Новокузнецке на автомобиль упала снежная глыба с крыши ресторана быстрого питания «Макдоналдс».

Инцидент произошёл 23 февраля. Когда водитель подъехал к заведению на улице Кирова, 103А, чтобы заказать еду через сервис «МакАвто», на его автомобиль с крыши сошла снежная масса. Об этом сообщил автомобилист на форуме Drom.ru. Мужчина также отметил, что его автомобиль застрахован.

«На самом деле, всё будет хорошо. Во-первых, машина застрахована по КАСКО. Да, машине пятый год и все пять лет она застрахована. Нет, она не в кредите. Просто мне некуда девать деньги. Во-вторых, ответственность „МакДака“ тоже застрахована, в том числе и от таких случаев. Администратор пригласила меня в заведение, мы составили акт о происшествии. После праздников их юрист должен созвониться со мной», — написал молодой человек.

Как сообщает «Газета Кемерова», в данный момент проводится внутреннее расследование. В том числе в разбирательстве задействованы правоохранительные органы.