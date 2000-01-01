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Во «ВКонтакте» произошёл крупный сбой

Сегодня 10:21
920
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://i.ytimg.com

27 февраля в соцсети «ВКонтакте» произошёл крупный сбой.

Кузбассовцы и новосибирцы заметили неполадки в 23.30. В частности, не отображались фотографии, видео и «гифки». Проблемы были как в мобильных приложениях, так и в версии для ПК.

Сбой случился из-за приостановки домена, который отвечал за медиаконтент. Об этом сообщил пресс-секретарь соцсети Евгений Красников. Вскоре сайт стал работать в прежнем режиме.

Это первый сбой во «ВКонтакте» с мая 2016 года. Тогда в соцсети плохо загружался контент.

Комментарии 1
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Дон Хенаро 37947
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А это видно прямой канал в РПЦ подключали, чтобы Патриарх имел прямой доступ к пастве и особенно к тем кто "оскорбляет чувства" верующих)
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