Во «ВКонтакте» произошёл крупный сбой
Сегодня 10:21
920
27 февраля в соцсети «ВКонтакте» произошёл крупный сбой.
Кузбассовцы и новосибирцы заметили неполадки в 23.30. В частности, не отображались фотографии, видео и «гифки». Проблемы были как в мобильных приложениях, так и в версии для ПК.
Когда хотел посмотреть мемасы, а они не грузятся и вечер испорчен #вкживи pic.twitter.com/UO9bORZD1d— просто лолушка (@wertyop05) 27 февраля 2017 г.
Благодаря вк наверное и не увижу #вкживи pic.twitter.com/cynPYbL8sX— ᅠ (@benrishh) 27 февраля 2017 г.
#вкживи @PP_Russia дядя Паша почините вк— Экзорцисм оптимизма (@a_ruthless_kill) 27 февраля 2017 г.
Сбой случился из-за приостановки домена, который отвечал за медиаконтент. Об этом сообщил пресс-секретарь соцсети Евгений Красников. Вскоре сайт стал работать в прежнем режиме.
Это первый сбой во «ВКонтакте» с мая 2016 года. Тогда в соцсети плохо загружался контент.