27 февраля в соцсети «ВКонтакте» произошёл крупный сбой.

Кузбассовцы и новосибирцы заметили неполадки в 23.30. В частности, не отображались фотографии, видео и «гифки». Проблемы были как в мобильных приложениях, так и в версии для ПК.

Когда хотел посмотреть мемасы, а они не грузятся и вечер испорчен #вкживи pic.twitter.com/UO9bORZD1d — просто лолушка (@wertyop05) 27 февраля 2017 г.

Сбой случился из-за приостановки домена, который отвечал за медиаконтент. Об этом сообщил пресс-секретарь соцсети Евгений Красников. Вскоре сайт стал работать в прежнем режиме.

Это первый сбой во «ВКонтакте» с мая 2016 года. Тогда в соцсети плохо загружался контент.