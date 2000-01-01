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Двое кузбассовцев погибли в один день на разных шахтах

Сегодня 10:27
1185
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
blog.sololaki.ru

Жизнь двух шахтёров оборвалась на рабочих местах.

Обе трагедии произошли 26 февраля. На шахте «Заречная» в Полысаеве погиб 40-летний мужчина. Авария произошла в момент спуска материалов по наклонному конвейерному стволу для установки ограждения хвостовой части ленточного конвейера. Работы выполнялись с помощью подъёмной машины. Горняки находились на площадке с грузом.

В районе пикета 50−60 площадка с людьми и грузом подпрыгнула по неизвестным причинам, в результате чего горнорабочий подземный выпал вперёд по ходу движения площадки на напочвенную дорогу. В этот момент площадка наехала на пострадавшего, причинив ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью, — сообщает пресс-служба Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

На шахте «Полысаевская» погиб 19-летний ученик подземного горнорабочего очистного забоя. При вскрытии дегазационной скважины разрезной печи произошел выброс воды со скважины. В результате молодой человек получил рану головы, не совместимую с жизнью.

Для расследования обстоятельств и причин данных несчастных случаев созданы комиссии, проводятся проверки.

Комментарии 2
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Димаха Трейдер
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Нельзя чтобы люди работали на шахтах , и я уверен есть возможности чтобы была замена. Люди идут на смерть ради какого то полтиника в месяц , да нах надо .. Лучше 10 получать и в безопасности . А лучше вообще не работать ..
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Нельзя чтобы люди работали на шахтах , и я уверен есть возможности чтобы была замена. Люди идут на смерть ради какого то полтиника в месяц , да нах надо .. Лучше 10 получать и в безопасности . А лучше вообще не работать ..
за 10 в месяц ты себе на черный день не насобираешь!
а в шахтах работать можно если план нагонять не будут и платить будут как ПОЛОЖЕНО! а так все деньги у верхушки а нищие и виноватые в шахте!
п.с. @Горняки находились на площадке с грузом@---- так то груз надо сопровождать а не ехать с грузом! или на заречной другие правила? если нет, то ошибка рабочего... а нагнут мастера который работал , скорее всего, в другом месте... а обвинят потом руководство- ослабление производственного контроля. а оказывается работникам лень ходить пешком, и вообще они так всегда делали и все проканывало...
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