Жизнь двух шахтёров оборвалась на рабочих местах.

Обе трагедии произошли 26 февраля. На шахте «Заречная» в Полысаеве погиб 40-летний мужчина. Авария произошла в момент спуска материалов по наклонному конвейерному стволу для установки ограждения хвостовой части ленточного конвейера. Работы выполнялись с помощью подъёмной машины. Горняки находились на площадке с грузом.

В районе пикета 50−60 площадка с людьми и грузом подпрыгнула по неизвестным причинам, в результате чего горнорабочий подземный выпал вперёд по ходу движения площадки на напочвенную дорогу. В этот момент площадка наехала на пострадавшего, причинив ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью, — сообщает пресс-служба Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

На шахте «Полысаевская» погиб 19-летний ученик подземного горнорабочего очистного забоя. При вскрытии дегазационной скважины разрезной печи произошел выброс воды со скважины. В результате молодой человек получил рану головы, не совместимую с жизнью.

Для расследования обстоятельств и причин данных несчастных случаев созданы комиссии, проводятся проверки.