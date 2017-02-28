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Новокузнечанка предупредила об опасности в ТРЦ Планета

Сегодня 10:56
1898
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
YouTube

Новокузнечанка Алина С. попросила горожанок быть осторожнее на подземной парковке в ТРЦ «Планета».

26 февраля, утверждает женщина, с ней произошёл случай, сильно её напугавший.

«Когда я спустилась за машиной, обратила внимание, что по парковке ходят странные люди. Они шли не в сторону входа в магазины, как все покупатели, а двигались вдоль рядов, перпендикулярно нормальному движению посетителей. Их было трое, они осторожно переглядывались между собой, но явно не показывали, что они вместе. Меня это насторожило, хотя был день, но рядом, кроме них, никого не было», — рассказала ВашГород.ру Алина.

Испуганная новокузнечанка, по её словам, скорее направилась к машине, а один из мужчин, увидев её, тоже заспешил к ней. Он подошёл, стараясь как можно ближе приблизиться, утверждает Алина, и, пока она открывала дверь, что-то успел сказать про какую-то помощь. Женщина быстро села в машину и закрыла дверь, но, по её словам, подозрительные лица не успокоились.

«Тут же же подошел второй и стал стучаться в окно, довольно ясно давая понять, что нужно открыть окно или дверь. Разумеется, я сильно испугалась и предпочла побыстрее уехать. Вид у них был не как у тех, кто просит мелочь, они были довольно хорошо одеты, а наглый взгляд ничего общего не имел со взглядом попрошайки. Что у них был за план, неясно, возможно, меня спасло, что я успела закрыться в машине до прихода второго подельника. Может, я зря поднимаю панику, но лучше будет предупредить других», — поделилась новокузнечанка.

Вряд ли странная компания подошла бы к мужчине или компании людей, считает Алина. Но одиноким девушкам лучше быть осторожнее на подземной парковке в ТРЦ. Их могут увезти на собственной машине, утверждает новокузнечанка.

Редакция ВашГород.ру обратилась по этому поводу к пресс-службе ТРЦ «Планета». Публикуем ответ сотрудников:

«Обеспечение безопасности и комфорта посетителей — приоритетное направление деятельности ТРЦ „Планета“. Территория торгового центра, в том числе, подземный паркинг, находится под постоянным видеонаблюдением, также за порядком следят сотрудники службы охраны, готовые оперативно среагировать на любой инцидент и оказать помощь посетителям ТРЦ. Обращений посетителей или сообщений о каких-либо подозрительных или неправомерных действиях третьих лиц на территории торгового центра и парковки не поступало».

Если произойдёт такая ситуация, администрация ТРЦ советует обратиться к сотрудникам службы охраны или оставить запись в книге жалоб. После этого руководство примет нужные меры.

Комментарии 20
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Прынц на сером "козле"
7 7
Не ходите,девки,в " Планету" погулять
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як
5 1
дудни эта пресс служба.
когда произойдет уже тушить надо, а сейчас только разгорается.
сейчас надо как угодно найти этих красавцев и представить публики.
почему у нас pr такой глупы.... и вроде учили же их...
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Дон Хенаро 37947
21 4
Алина молодец,все правильно сделала, предупрежден,значит вооружен...и СБ ТРЦ Планета будет бдительнее и люди внимательнее.
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хожу- брожу
9 16
Алина просто очень впечатлительная, насмотрелась сериалов или книжек на ночь начиталась.
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Jackie
25 0
интересно, а по камерам посмотреть не судьба было? это вопрос к руководству. Взглянули бы, правда ли, что это произошло, что за компания людей. Надо предупреждать опасные ситуации! Мало ли что может произойти!
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Jackie
11 4
Алина просто очень впечатлительная, насмотрелась сериалов или книжек на ночь начиталась.
А вы б не испугались в такой ситуации?
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выавыа
16 0
Один отвлекает, призывом помочь выманивая из машины, второй с другой стороны вытащит сумку - самое банальное, чго можно ожидать
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ага .....
20 1
Алина просто очень впечатлительная, насмотрелась сериалов или книжек на ночь начиталась.
Не впечатлительная, а бдительная. Правильно и сделала, что предупредила.
А ты сериалы не сморишь, книжек не читаешь, так что ... ходи-броди ...
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ага .....
14 2
Фильмов пересмотрела
Ага ... фильмов пересмотрела.
Ей показалось что ли, что стучали в окно машины??!
Что-нибудь другое придумай.
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Ol
6 0
А вы б не испугались в такой ситуации?
Так он из той компании
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Нш
1 11
Хосподе, у парней умерла АКБ. Надо было "прикурить"... Насмотряться всякой дряни по телевизору, потом придумывают себе
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хожу- брожу
0 9
Не впечатлительная, а бдительная. Правильно и сделала, что предупредила.
А ты сериалы не сморишь, книжек не читаешь, так что ... ходи-броди ...
Расскажу одну притчу, как-то давным-давно ходил-бродил один по глухой проселочной дороге, а как раз туман был, вдруг гляжу навстречу вдалеке всадник на лошади показался, а когда подошел поближе то не всадник вовсе оказался, и совсем без лошади, оказывается оптический обман такой есть, в тумане объекты намного крупнее видятся, с тех пор сделал выводы, что не все оказывается таким, как первоначально видится.
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Дмитрий
10 0
Ко мне неделю назад на парковке в Планете подходил молодой человек с просьбой занять денег под залог паспорта с подозрительной историей, что у него закончился бензин, сломалась машина и т.д. Денег ему не дал, конечно. Мне показалось, что мошенник.
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аватар
11111
8 2
Хосподе, у парней умерла АКБ. Надо было "прикурить"... Насмотряться всякой дряни по телевизору, потом придумывают себе
Так вот оно что.
Это были парни-нищеброды с умершей АКБ, неспособные заработать 5 т.р. на новую АКБ. Купить и поставить её, а не ходить и не пугать девушек с живой АКБ своим клянчаньем "прикурить".
ответить
аватар
1
3 3
Расскажу одну притчу, как-то давным-давно ходил-бродил один по глухой проселочной дороге, а как раз туман был, вдруг гляжу навстречу вдалеке всадник на лошади показался, а когда подошел поближе то не всадник вовсе оказался, и совсем без лошади, оказывается оптический обман такой есть, в тумане объекты намного крупнее видятся, с тех пор сделал выводы, что не все оказывается таким, как первоначально видится.
меньше пить надо и тогда тумана ни в голове, ни в глазах не будет.
ответить
аватар
322 223
9 0
Расскажу одну притчу, как-то давным-давно ходил-бродил один по глухой проселочной дороге, а как раз туман был, вдруг гляжу навстречу вдалеке всадник на лошади показался, а когда подошел поближе то не всадник вовсе оказался, и совсем без лошади, оказывается оптический обман такой есть, в тумане объекты намного крупнее видятся, с тех пор сделал выводы, что не все оказывается таким, как первоначально видится.
На притчу даже близко не тянет.
ответить
аватар
Димка
7 0
Видел эти парней в воскресенье. Один подошел ко мне, начал историю рассказывать, типа к девушке приехал, сам из Прокопьевска, деньги потерял или украли, просил 150 р. на автобус.
Вежливо отказал, и он пошел искать новую "жертву".
Но история слабовата)) Могли бы что-то по правдоподобнее придумать.
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хожу- брожу
0 3
На притчу даже близко не тянет.
Я ж не профессионал, какая уж получилась, а если серьезно, никто на самом деле не знает зачем эти двое подходили, и это факт, все остальное домыслы.
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аватар
.
0 0
Видел эти парней в воскресенье. Один подошел ко мне, начал историю рассказывать, типа к девушке приехал, сам из Прокопьевска, деньги потерял или украли, просил 150 р. на автобус.
Вежливо отказал, и он пошел искать новую "жертву".
Но история слабовата)) Могли бы что-то по правдоподобнее придумать.
Тож похожая история была."Машина сломалась, дети в торговом центре греются.Дайте деньги на такси домой уехать"
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