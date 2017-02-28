Новокузнечанка Алина С. попросила горожанок быть осторожнее на подземной парковке в ТРЦ «Планета».

26 февраля, утверждает женщина, с ней произошёл случай, сильно её напугавший.

«Когда я спустилась за машиной, обратила внимание, что по парковке ходят странные люди. Они шли не в сторону входа в магазины, как все покупатели, а двигались вдоль рядов, перпендикулярно нормальному движению посетителей. Их было трое, они осторожно переглядывались между собой, но явно не показывали, что они вместе. Меня это насторожило, хотя был день, но рядом, кроме них, никого не было», — рассказала ВашГород.ру Алина.

Испуганная новокузнечанка, по её словам, скорее направилась к машине, а один из мужчин, увидев её, тоже заспешил к ней. Он подошёл, стараясь как можно ближе приблизиться, утверждает Алина, и, пока она открывала дверь, что-то успел сказать про какую-то помощь. Женщина быстро села в машину и закрыла дверь, но, по её словам, подозрительные лица не успокоились.

«Тут же же подошел второй и стал стучаться в окно, довольно ясно давая понять, что нужно открыть окно или дверь. Разумеется, я сильно испугалась и предпочла побыстрее уехать. Вид у них был не как у тех, кто просит мелочь, они были довольно хорошо одеты, а наглый взгляд ничего общего не имел со взглядом попрошайки. Что у них был за план, неясно, возможно, меня спасло, что я успела закрыться в машине до прихода второго подельника. Может, я зря поднимаю панику, но лучше будет предупредить других», — поделилась новокузнечанка.

Вряд ли странная компания подошла бы к мужчине или компании людей, считает Алина. Но одиноким девушкам лучше быть осторожнее на подземной парковке в ТРЦ. Их могут увезти на собственной машине, утверждает новокузнечанка.

Редакция ВашГород.ру обратилась по этому поводу к пресс-службе ТРЦ «Планета». Публикуем ответ сотрудников:

«Обеспечение безопасности и комфорта посетителей — приоритетное направление деятельности ТРЦ „Планета“. Территория торгового центра, в том числе, подземный паркинг, находится под постоянным видеонаблюдением, также за порядком следят сотрудники службы охраны, готовые оперативно среагировать на любой инцидент и оказать помощь посетителям ТРЦ. Обращений посетителей или сообщений о каких-либо подозрительных или неправомерных действиях третьих лиц на территории торгового центра и парковки не поступало».

Если произойдёт такая ситуация, администрация ТРЦ советует обратиться к сотрудникам службы охраны или оставить запись в книге жалоб. После этого руководство примет нужные меры.