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Медведев заявил об отсутствии безработицы в России

Сегодня 11:11
666
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kp.by

Ситуация на российском рынке труда стабильная, безработицы в стране нет, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Об этом он заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи. По словам премьер-министра, Россия справилась с безработицей. Теперь нужно принимать меры по преодолению демографических ограничений, которые могут в будущем препятствовать развитию экономики, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Между тем, Дмитрий Медведев отметил, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда. Но речь идёт не о безработице, а о дефиците квалифицированных кадров. По его мнению, такие трудности связаны с демографическим провалом девяностых годов.

На 2017−2025 годы правительство запланировало ряд мер, которые позволят наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за границы. О каких мерах идёт речь, не уточняется.

Комментарии 21
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1
32 0
пусть идет на работу, которую предлагают в центрах занятости,
сам! и посмотрим в день зарплаты на выражение его "лица"!
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реальность
21 3
??????????????...из игрушек на айпаде надо иногда выходить.
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местный-2
9 0
Вот еще один перл...27 февраля Сочи.
"Мы в какой-то момент полагали, что нам помогут в конкурентной борьбе. Никто, конечно, ничем не поможет. Абсолютно. Только палки в колеса ставить будут. Поэтому ничего не дадут, как в известном классическом произведении. Наша задача — самим всего этого добиться. И в этом плане для нас сегодня сложилась уникальная ситуация — мы можем очень многого добиться сами, если будем хорошо совместно трудиться" — сказал Медведев.
Скоро гранит закончится от его высказываний....это же его слова "Все что я говорю - в граните отливается".
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Пенсионер
9 0
Медведев это говорит не для нас, а для зарубежных информагентств. В них ведь цитируют его высказывания, а не наши.
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хожу- брожу
0 0
Медведев это говорит не для нас, а для зарубежных информагентств. В них ведь цитируют его высказывания, а не наши.
Наши побаиваются, было ж дело когда за "козлов" несколько голов слетело.
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сми
12 4
- Всего ДВА (!!!) месяца жизни в России , хватило перехавшим из Германии в Сибирь немцам, чтобы понять свою ошибку: бросив все они бежали обратно. поняли что секс это не смертельно, гораздо опасней-"русский мир". Они бежали от ареста. Так как отказались платить штраф. Но лучше германская тюрьма, чем жизнь в РФ.: "Я их представляю прям. Сидят там сейчас, друг на друга не смотрят и думают: Что, б**ть, это было!? Там не было дорог?.. Я ср*ла в дырку в земле?.. М-м-м-м-ад... Какой странный поход придумали родители. Мама, я буду кушать все что даешь, я не буду больше капризничать
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КоляYeti 12204
5 0
Этак тот мем завтря заявит, что и 22 млн. бедных в России нет - им (как в войну) выдали продовольственные карточки и теперь оне доедают всю "просрочку" в торговых Сетях и вовсе не голодные и малоимущие.
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КоляYeti 12204
5 0
Вот еще один перл...27 февраля Сочи.
"Мы в какой-то момент полагали, что нам помогут в конкурентной борьбе. Никто, конечно, ничем не поможет. Абсолютно. Только палки в колеса ставить будут. Поэтому ничего не дадут, как в известном классическом произведении. Наша задача — самим всего этого добиться. И в этом плане для нас сегодня сложилась уникальная ситуация — мы можем очень многого добиться сами, если будем хорошо совместно трудиться" — сказал Медведев.
Скоро гранит закончится от его высказываний....это же его слова "Все что я говорю - в граните отливается".
Ну да, ну да - тока ево команда дармоедов, сидя на нефтегазовой трубе, и трудится - это по их декларациями видно, а у остальных россиян ни деклараций, ни миллионов - значит ни хрена не работают. То-то оне с Путиным в два горла призывают всех ещё больше трудится.
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Димону
7 0
Молоток Димон! Ещё в России нет инфляции и коррупции, и тебя тоже походу здесь нет
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учитель
5 0
Спикер Совета Федерации возмутилась, что в сельской школе в Ивановской области зарплата учителя составляет 7 тыс. рублей. Об этом сообщает "Интерфакс". Во время встречи Матвиенко с работниками социальной сферы села, которая состоялась 3 февраля, учитель школы Комсомольского района пожаловалась, что в ее районе с 1 января сильно понизился размер зарплаты. По ее словам, зарплата упала до 14 тыс., а в другой школе – до 7 тыс. Питание Валентины Матвиенко всего на 1,2 млн.руб. в год
Питание председателя российского Сената — так часто называют Совет Федерации — составляет отдельную статью расходов. И если посчитать, сколько стоят трапезы спикера Совфеда, то получится довольно крупная сумма — почти пять тысяч рублей за рабочий день. Валентина Матвиенко заявила, что простые граждане не должны завидовать российским сенаторам: долларовых миллионеров среди них «раз-два и обчелся».
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322 223
0 5
- Всего ДВА (!!!) месяца жизни в России , хватило перехавшим из Германии в Сибирь немцам, чтобы понять свою ошибку: бросив все они бежали обратно. поняли что секс это не смертельно, гораздо опасней-"русский мир". Они бежали от ареста. Так как отказались платить штраф. Но лучше германская тюрьма, чем жизнь в РФ.: "Я их представляю прям. Сидят там сейчас, друг на друга не смотрят и думают: Что, б**ть, это было!? Там не было дорог?.. Я ср*ла в дырку в земле?.. М-м-м-м-ад... Какой странный поход придумали родители. Мама, я буду кушать все что даешь, я не буду больше капризничать
Таким, как эта семейка (мама и папа), не будет нигде хорошо.
Это люди, недовольные всем ...
Так и будут вечно бегать и детей за собой таскать.
А нашему государству надо с них забрать эти 150 т.р., которые им дали, как многодетным переселенцам, и отдать лучше нашим семьям с детьми.
Похоже, что они умеют только делать детей, да считать, что им за это все должны.
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Бусина
6 0
Статейка видимо на правах анекдота?????? Так 1 апреля еще не скоро!!!! Работу фиг найдешь!!!!
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правильно
1 3
Таким, как эта семейка (мама и папа), не будет нигде хорошо.
Это люди, недовольные всем ...
Так и будут вечно бегать и детей за собой таскать.
А нашему государству надо с них забрать эти 150 т.р., которые им дали, как многодетным переселенцам, и отдать лучше нашим семьям с детьми.
Похоже, что они умеют только делать детей, да считать, что им за это все должны.
Высокодуховным людям жратва не нужна! Захотелось есть - посмотрел ТВ, пошёл помолился Богу и Пукину, проклял проклятых укропов, друзей кровавой хунты и пиндосов, вот и всё что нужно настоящему патриоту.
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Димон
5 0
Они просто смеются в лицо народу, играя в айпады разворовывая минобороны, минсельхоз, сколково и т.д., покупая недвижимость в майями народу рассказывают про кризис, какой кризис из Кузбасса уходит в порт Находка 215млн. тонн угля на экспорт за валюту, алюминиевый грузит тысячи тонн на экспорт через Питер, какой накуй кризис, не смотрите телевизор! Потерпите ...
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проживший жизнь
5 0
Посмотрел вчера немного высказывания этого мальчика и так хотелось плюнуть на его болтавню. Да ещё так радостно рассказывает. Видно он имеет вид,что нет безработицы у них в кремле с депутатами и никаких проблем.
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Мурза
0 0
В нашем нищем либеральном мире никто никому не нужен, работу нужно не искать, а создавать самому. Налепил пельменей-продал). Еще выгодно работать за долары там и тратить их тут. Никто же не хочет назад в комунизм, чтобы работать за палки, 3 копейки, за страх, но с гарантией.
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322 223
0 0
Высокодуховным людям жратва не нужна! Захотелось есть - посмотрел ТВ, пошёл помолился Богу и Пукину, проклял проклятых укропов, друзей кровавой хунты и пиндосов, вот и всё что нужно настоящему патриоту.
Чё несёшь-то? Я, например, никому не молюсь, укропы мне вообще до одного места - чего их проклинать-то? Как и пиндосы, впрочем, ...
Это именно тебе и таким, как ты, они покоя не дают. Крепко, видать, засели в голове. Только об этом мысли все твои.
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Прохожий
2 0
Наверное диму мама стоя рожала.Упал и головой ударился.Простите за кощунство.
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автолюбитель из города
1 0
Походу он со своей шоблой, в другой стране живет.. как то так.
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Читатель
1 0
Наверное диму мама стоя рожала.Упал и головой ударился.Простите за кощунство.
Не могла она его еще головастиком между ног размазать?!?
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