Ситуация на российском рынке труда стабильная, безработицы в стране нет, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Об этом он заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи. По словам премьер-министра, Россия справилась с безработицей. Теперь нужно принимать меры по преодолению демографических ограничений, которые могут в будущем препятствовать развитию экономики, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Между тем, Дмитрий Медведев отметил, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда. Но речь идёт не о безработице, а о дефиците квалифицированных кадров. По его мнению, такие трудности связаны с демографическим провалом девяностых годов.

На 2017−2025 годы правительство запланировало ряд мер, которые позволят наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за границы. О каких мерах идёт речь, не уточняется.