Взносы граждан на капремонт жилых домов, признанных затем аварийными и подлежащими сносу, можно будет использовать в качестве инвестиций в новое жилье.

Как сообщает «РИА Недвижимость», с таким предложением выступил замглавы Минстроя Андрей Чибис. «Деньги граждан ни в коем случае не пропадут, они могут быть им либо возвращены, либо пойти на любые другие цели, например, их можно использовать как инвестиции в новое жилье», — сообщил чиновник.

Напомним, сразу в нескольких регионах страны увеличился размер взноса на капремонт с 1 января 2017 года. В Кузбассе тарифы на ЖКХ повысят через полгода, в июле 2017 года на на 5,9%.

В Новосибирске в 2017 году взносы увеличились с 6,1 до 6,45 рублей за квадратный метр. К 2019-му сумма вырастет до 7,05 рублей.