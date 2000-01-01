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Взносам за капремонт придумали новое использование

Сегодня 11:27
1222
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
volgogradru.com

Взносы граждан на капремонт жилых домов, признанных затем аварийными и подлежащими сносу, можно будет использовать в качестве инвестиций в новое жилье.

Как сообщает «РИА Недвижимость», с таким предложением выступил замглавы Минстроя Андрей Чибис. «Деньги граждан ни в коем случае не пропадут, они могут быть им либо возвращены, либо пойти на любые другие цели, например, их можно использовать как инвестиции в новое жилье», — сообщил чиновник.

Напомним, сразу в нескольких регионах страны увеличился размер взноса на капремонт с 1 января 2017 года. В Кузбассе тарифы на ЖКХ повысят через полгода, в июле 2017 года на на 5,9%.

В Новосибирске в 2017 году взносы увеличились с 6,1 до 6,45 рублей за квадратный метр. К 2019-му сумма вырастет до 7,05 рублей.

Комментарии 5
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Венz
24 0
Никто ничего ворачивать или отменять сборы не будет. Их просто переименуют.
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Бусина
20 0
Никто ничего ворачивать или отменять сборы не будет. Их просто переименуют.
Думаю,что собранных взносов уже давно нет! Их просто перевели на другие счета, потом еще на другие, их теперь фиг найдешь, в каком кармане они осели.
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Анонимный пользователь
0 1
Мудрое решение Чибиса
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КоляYeti 12204
7 0
"Возвращены"?! И когда можно забрать, хотя бы на приготовления к похоронам, чёб достойно переехать на Могилёвскую, не обременяя родственников. Сказав "А" продолжайте, назовите "контору", которая будя денежки возвертать - трындоболы, мля!
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пенсионер
9 0
Страна власти воров и объ@босов. Данная власть умеет лишь отнимать,повышать и складывать в свой карман.
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