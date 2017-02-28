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Власти Новосибирска предложили горожанам сообща выбрать дороги для ремонта

Новокузнецк заполонили сугробы размером с человеческий рост

Сегодня 12:00
541
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В конце февраля на тротуарах в Новокузнецке выросли сугробы размером с человеческий рост.

Множество снежных гор появились на улице Орджоникидзе. Многим горожанам приходится менять свой маршрут и огибать сугробы, которые кое-где выше среднего роста человека.

Впрочем, сугробам осталось недолго там красоваться. 27 февраля мэр города Сергей Кузнецов объявил, что на уборку снега в Новокузнецке власти бросят все силы. Дорожникам поручили в ночное время вывезти снег с Орджоникидзе.

Ну, а редакция ВашГород.ру предлагает полюбоваться на снежные Эвересты, пока их не убрали. Фоторепортаж мы сделали в период с вечера 27 — утра 28 февраля.

Вот такая глыба выросла рядом со строительным техникумом на Орджоникидзе, 13. Рост выше человеческого, из-за неё горожанам неудобно идти к учебному заведению.

Недалеко, на тротуаре, высится настоящая ограда из снега в человеческий рост. Пока она никак не мешает горожанам и, возможно, даже доставляет им эстетическое удовольствие. Однако с приходом весны глыба начнёт таять и может просто залить проход.

Идём дальше по многострадальной Орджоникидзе. До перекрёстка с Металлургов сугробы не выше пояса, но потом их сменяют большие собратья — как, например, у дома № 44. Из-за него пройти дальше по улице можно только по узкой тропинке.

На противоположной стороне улицы ситуация немного получше, но и здесь уборке снега стоит уделить большое внимание. Например, ликвидировать сугробы у дома № 29. В районе 9.00 28 февраля там работали коммунальщики, а вот дорожников рядом корреспондент ВашГород.ру не заметила.

Вполне возможно, что в ближайшее время эти снежные горы ликвидируют. Как уже сообщал ВашГород.ру, 27 февраля мэр города Сергей Кузнецов распорядился провести на улицах города генеральную уборку.

Комментарии 3
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Прынц на сером "козле"
2 0
Как же так то? Оксана И.столько вещала из ящика,что техника работает,снег вывозится и т.д... А теперь оказалось,что сугробы с человеческий рост...
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Бусина
3 0
Как же так то? Оксана И.столько вещала из ящика,что техника работает,снег вывозится и т.д... А теперь оказалось,что сугробы с человеческий рост...
Оксана И, давно уже поет песни своему работодателю, что все выполняется, исполняется, и дорожники работают не покидая сил....)))))))))) А мы видимо слепо-глухонемые по их мнению. Всю зиму ни фига не работали, так,шаляй-валяй, снег на обочину, дороги сузили, подсыпки не было на дорогах, и пешеходных зонах. Мэру, 1( кол) за работу, как и ЖКХ,и УДКХ !!!!!!!!!!!!! Не можете или не хотите работать, освободите свои мягкие кресла!!! Безработица в регионе, так что места ваши быстро займут !!!!
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автолюбитель из города
2 0
ничего, скоро будут лужи размером с озеро Ая, хоть мальков выпускай...
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