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Политологи предсказали новые отставки губернаторов

Сегодня 12:08
846
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
proxy.whoisaaronbrown.com

Эксперты рассказали о возможности отстранения от должности губернаторов Кемеровской и Новосибирской областей.

Политконсультант Валентин Бианки спрогнозировал наиболее вероятные отставки глав регионов России до конца этого года. По критериям возраста и стажа в зону риска попадают 11 губернаторов, пишет «Коммерсант».

Показательным фактором для отставок являются также результаты федеральных выборов. Согласно докладу Валентина Бианки, возможные замены глав будут соотноситься с выборами президента. Уйдут те руководители регионов, кто «наносит выборам ущерб, прежде всего, своим рейтингом, невозможностью контролировать ситуацию». Но останутся главы субъектов РФ, «чьё смещение может нанести урон в силу чрезмерной замкнутости ситуации в регионе на них». К таким регионам политолог относит Чечню и Кемеровскую область.

По прогнозам эксперта, до конца года свои посты могут покинуть Владимир Миклушевский (Приморье), Николай Меркушкин (Самарская область), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург).

В течение 2017−2018 годов отставки могут произойти ещё в 24 регионах. Это Республика Алтай, Алтайский край, Нижегородская, Новосибирская, Архангельская, Орловская, Астраханская, Псковская, Белгородская, Саратовская, Волгоградская, Ивановская, Мурманская, Свердловская, Магаданская, Липецкая, Курская, Ульяновская области, Дагестан, Удмуртия, Якутия, Марий-Эл, Хакасия, Мордовия.

Комментарии 5
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1
8 0
замена под лозунгом---" постоял у кормушки, дай другим"
п.с а другие придут голооооооооодныеее..........
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лесной олень
3 1
Да ладно, ямы глубже и снег чернее уже не будут.
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КоляYeti 12204
6 0
Жителям от того ни холодно, ни жарко - очередная профанация "бурной деятельности" перед выборами Путина, это как Медведев нонче в Сочах ликвидировал безработицу в стране, но "денег нет"- будете отовариватся по карточкам (как в войну, позор-то какой!)
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Читатель
0 0
А что бабай так и останется у кормушки?????????
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Миша
0 0
Это не политконсультант "спрогнозировал" - это И.Крылов в басне "Квартет". Если - "Проказница Мартышка, Осёл, Козёл и косолапый Мишка затеяли сыграть квартет", то "Вы друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь". Этот политконсультант нарушил авторские права И.Крылова, пусть прокуратура займётся им.
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