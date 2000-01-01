В Кемеровской области в ночь на вторник, 28 февраля, произошло землетрясение.

Подземный толчок магнитудой 2,6 был зафиксирован в 2:54 по местному времени, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 20 км к юго-востоку от Салаира.

Как отмечают специалисты, сейсмичность в Кемеровской области в основном носит техногенный характер и связана с проведением горных работ.