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В Кузбассе произошло землетрясение

Сегодня 12:52
581
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
academ.info

В Кемеровской области в ночь на вторник, 28 февраля, произошло землетрясение.

Подземный толчок магнитудой 2,6 был зафиксирован в 2:54 по местному времени, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 20 км к юго-востоку от Салаира.

Как отмечают специалисты, сейсмичность в Кемеровской области в основном носит техногенный характер и связана с проведением горных работ.

Комментарии 2
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автолюбитель из города
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Странный комментарий спецов, через пол часа в Горном Алтае то же произошла подвижка земли..
28 февраля в 3:19 местного времени в Кош-Агачском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр находился в 246 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.
Координаты эпицентра: 50.21 градуса северной широты и 88.18 градуса восточной долготы. Наиболее близко расположенные населенные пункты: Кызыл-Таш, Курай, Чаган-Узун. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 4,1 балла по шкале MSK-64, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.
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Ss
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Копайте, копайте - скоро вы всем Кузбассом под землю уйдете вместе с вашим углем...
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