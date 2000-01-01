Жительница Новокузнецка забралась на масленичный столб и получила заслуженный подарок.

Видеоролик с «восхождением» опубликован в Сети. Как уточняет «Сибдепо», отважная девушка живёт в Новоильинском районе города. В популярной масленичной забаве она участвует уже третий год подряд. В этот раз ей досталась мультиварка.

На кадрах ролика видно, что при спуске девушка не удержалась и, сорвавшись, упала. Однако от медицинской помощи новокузнечанка отказалась.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, как в Новокузнецке проходили народные гуляния на Масленицу.