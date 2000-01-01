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Власти Новосибирска предложили горожанам сообща выбрать дороги для ремонта

Запрет на въезд большегрузов в Новокузнецк поставил под угрозу здоровье детей

Сегодня 15:26
1090
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mirbelogorya.ru

«Новокузнецк — в осаде. Калачёво — в беде».

Статья с таким названием вышла накануне в журнале «Вариант». Автор поднял две проблемы: безопасность детей, проживающих в селе Калачёво, и транспортная доступность Новокузнецка. Поводом для публикации стали проблемы, с которыми сталкиваются, с одной стороны, жители, с другой — водители фур. Причина тому — установка знака, запрещающего движение грузового транспорта, на дороге между селом Костёнково и Новокузнецком.

Знак установили в декабре прошлого года, после очередного ДТП со смертельным исходом у въездного монумента в Новокузнецк, напоминает автор статьи. Между тем, введение запрета повлекло за собой ряд негативных последствий. Водители большегрузов уверяют, что въехать в Новокузнецк стало проблемой. Листвянское шоссе закрыто, въезд со стороны Сосновки многим не подходит. Автомобилисты вынуждены двигаться через село Калачёво.

В результате на железнодорожном переезде в Калачёве увеличился поток машин, стали образовываться длинные пробки. А самое главное, в зоне риска оказались дети. Им приходится пересекать перегруженную автомобилями дорогу по несколько раз - по дороге в школу, в кружки, на спортивные секции, к автобусным остановкам.

Сельские педагоги, родители учеников, другие местные жители подписали и направили тревожные обращения главе Калачёвской сельской территории и руководителю государственного казённого учреждения Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», — говорится в статье.

По мнению автора, решить проблему можно двумя путями. Зимой на съезде к монументу по правую сторону Костёнковской трассы сделать ловушки для грузовиков — тоннели из снега, которые не дадут фуре упасть набок, и позволят снизить скорость.

А летом нужно сделать на съезде небольшой отрезок дороги, дающий возможность грузовику, не доезжая до стелы, плавно повернуть направо. Движение здесь может быть односторонним и по бокам проезжей части можно установить приспособления, препятствующие падению длинномера набок.

Что думают по этому поводу должностные лица, не сообщается.

Комментарии 9
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;(
8 6
Не гнали бы некоторые водители фур под сто километров на Костёнковском спуске, глядишь и проблемы бы не было. Но беда в том, что подобные водятлы и по калачёвской трассе гнать будут. Так что жители не зря бьют тревогу.
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RoyDoss
4 1
Да нет в Калачево никаких проблем. Всегда там проезжаю.
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1
4 0
На въезде в город также расположен частный сектор и через дорогу тоже переходит много людей или идут по обочинам, часто ходят школьники. Как эту проблему жители Калачёва предлагают решать? Я конечно понимаю, что своя рубашка ближе к телу, но нужно понимать, что другие люди точно в таком же положении, а порой и хуже и необходимо все решать сообща, а не перетягивая одеяло на себя.
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сэрш
0 1
Не гнали бы некоторые водители фур под сто километров на Костёнковском спуске, глядишь и проблемы бы не было. Но беда в том, что подобные водятлы и по калачёвской трассе гнать будут. Так что жители не зря бьют тревогу.
там летали только те фуры у которых тормоза отказывали.исправные длинномеры нормально всегда там съезжали.не только в водятлах проблема но и в механиках выпускающих фуры в рейс
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Дрон
1 0
там летали только те фуры у которых тормоза отказывали.исправные длинномеры нормально всегда там съезжали.не только в водятлах проблема но и в механиках выпускающих фуры в рейс
Тормоза перегриваються. Там горный тормоз не спасёт.
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*
0 0
"...Что думают по этому поводу должностные лица, не сообщается...."

Ну почему же!
Тут не надо быть шибко умным, чтобы угадать ответ властей: "Денег нет-с! Возможностей нет-с! Это очень сложно-с!"

Пока там автобус, битком набитый детьми, не угробят - никто и не почешется.
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z
0 0
Ну, кто еще сомневается в том, что чиговноежиков надо гнать с должностей за отсутствие интеллекта?
Пора уже отменить политический подход - подход идоитов, и формировать власть на основе интеллектуальных способностей.
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Венz
1 0
Есть ФЗ, ПДД, ГОСТы, ТУ, есть специальные службы, власть, в конце то концов, депутаты!
Это их хлеб, они деньги получают, чтобы все было хорошо и безопасно.
А раз там все плохо и не безопасно - значит они зря деньги получают. чужое место занимают.
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КоляYeti 12248
0 0
Жители Калачёва пущай скидываются на светофоры, если их "зебры" и знаки, как ВЕЗДЕ, не устраивают, а для болшегрузов не ловушки из сугробов городить надо, а съезд в пашню (кстати там кюветов с обрывами нет), но те убийцы-профессионалы и сейчас не стремились вывернуть в обочину, а мчались в перекрёсток. ⚠
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