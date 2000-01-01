«Новокузнецк — в осаде. Калачёво — в беде».

Статья с таким названием вышла накануне в журнале «Вариант». Автор поднял две проблемы: безопасность детей, проживающих в селе Калачёво, и транспортная доступность Новокузнецка. Поводом для публикации стали проблемы, с которыми сталкиваются, с одной стороны, жители, с другой — водители фур. Причина тому — установка знака, запрещающего движение грузового транспорта, на дороге между селом Костёнково и Новокузнецком.

Знак установили в декабре прошлого года, после очередного ДТП со смертельным исходом у въездного монумента в Новокузнецк, напоминает автор статьи. Между тем, введение запрета повлекло за собой ряд негативных последствий. Водители большегрузов уверяют, что въехать в Новокузнецк стало проблемой. Листвянское шоссе закрыто, въезд со стороны Сосновки многим не подходит. Автомобилисты вынуждены двигаться через село Калачёво.

В результате на железнодорожном переезде в Калачёве увеличился поток машин, стали образовываться длинные пробки. А самое главное, в зоне риска оказались дети. Им приходится пересекать перегруженную автомобилями дорогу по несколько раз - по дороге в школу, в кружки, на спортивные секции, к автобусным остановкам.

Сельские педагоги, родители учеников, другие местные жители подписали и направили тревожные обращения главе Калачёвской сельской территории и руководителю государственного казённого учреждения Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», — говорится в статье.

По мнению автора, решить проблему можно двумя путями. Зимой на съезде к монументу по правую сторону Костёнковской трассы сделать ловушки для грузовиков — тоннели из снега, которые не дадут фуре упасть набок, и позволят снизить скорость.

А летом нужно сделать на съезде небольшой отрезок дороги, дающий возможность грузовику, не доезжая до стелы, плавно повернуть направо. Движение здесь может быть односторонним и по бокам проезжей части можно установить приспособления, препятствующие падению длинномера набок.

Что думают по этому поводу должностные лица, не сообщается.