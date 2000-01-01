Эксперты определили самый дорогой и самый дешёвый город по стоимости недвижимости.

Специалисты Domofond.ru сравнили цены на продажу квартир в январе 2017 года с аналогичным показателем прошлого периода. По итогам исследования был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по стоимости квадратного метра.

В лидерах традиционно оказались Москва с городами спутниками и Санкт-Петербург. Также в первую десятку вошли Владивосток, Южно-Сахалинск, Сочи и Севастополь. Новосибирск оказался на 21-ом месте (61 637 руб. за кв. м.) и первым среди городов СФО.

А вот в Кузбассе жильё оказалось намного дешевле. В Кемерове за квадратный метр в среднем дают 46 172 рублей (53-е место в рейтинге). А Новокузнецк попал в десятку аутсайдеров — 94 место. В южной столице Кузбасса «квадрат» стоит 33 935 рублей. В Прокопьевске стоимость квадратного метра равна 25 894 рубля, что позволило занять третьему по численности кузбасскому городу 99 место.

Рейтинг 100 крупнейших городов России по стоимости жилой недвижимости