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Власти Новосибирска предложили горожанам сообща выбрать дороги для ремонта

Кузбасские города в аутсайдерах, Новосибирск в лидерах — рейтинг стоимости жилья

Сегодня 06:30
841
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
apanorama.spb.ru

Эксперты определили самый дорогой и самый дешёвый город по стоимости недвижимости.

Специалисты Domofond.ru сравнили цены на продажу квартир в январе 2017 года с аналогичным показателем прошлого периода. По итогам исследования был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по стоимости квадратного метра.

В лидерах традиционно оказались Москва с городами спутниками и Санкт-Петербург. Также в первую десятку вошли Владивосток, Южно-Сахалинск, Сочи и Севастополь. Новосибирск оказался на 21-ом месте (61 637 руб. за кв. м.) и первым среди городов СФО.

А вот в Кузбассе жильё оказалось намного дешевле. В Кемерове за квадратный метр в среднем дают 46 172 рублей (53-е место в рейтинге). А Новокузнецк попал в десятку аутсайдеров — 94 место. В южной столице Кузбасса «квадрат» стоит 33 935 рублей. В Прокопьевске стоимость квадратного метра равна 25 894 рубля, что позволило занять третьему по численности кузбасскому городу 99 место.

Рейтинг 100 крупнейших городов России по стоимости жилой недвижимости

Место в рейтинге

Город

Стоимость кв. м

Динамика места в рейтинге по сравнению с 2016 г.

1

Москва

202 269

0

2

Химки

112 335

0

3

Санкт-Петербург

110 114

-1

4

Мытищи

106 324

+1

5

Южно-Сахалинск

104 319

0

6

Владивосток

97 576

0

7

Сочи

95 467

-1

8

Королев

95 231

-2

9

Балашиха

89 523

0

10

Севастополь

82 114

+3

11

Подольск

81 858

0

12

Якутск

76 223

0

13

Симферополь

70 868

0

14

Екатеринбург

70 497

0

15

Хабаровск

70 417

0

16

Сургут

68 258

0

17

Казань

67 339

0

18

Архангельск

64 463

0

19

Нижний Новгород

63 929

0

20

Уфа

62 918

0

21

Новосибирск

61 637

-1

22

Самара

59 186

-6

23

Ростов-на-Дону

59 177

-2

24

Сыктывкар

59 151

-2

25

Калининград

58 323

-1

26

Тюмень

57 795

+3

27

Новороссийск

57 077

-5

28

Калуга

56 967

+4

29

Иркутск

56 658

-2

30

Тула

56 300

+1

31

Белгород

55 658

+1

32

Нижневартовск

55 331

-9

33

Красноярск

54 363

6

34

Мурманск

52 503

+1

35

Краснодар

52 372

-1

36

Томск

52 330

+1

37

Пермь

51 782

0

38

Ярославль

50 477

0

39

Тверь

50 420

0

40

Владимир

50 319

+6

41

Благовещенск

49 875

-5

42

Махачкала

48 376

+2

43

Набережные Челны

48 135

-2

44

Чебоксары

48 015

-5

45

Чита

47 896

+1

46

Саранск

47 798

-1

47

Нальчик

47 699

+4

48

Петрозаводск

47 521

-4

49

Волгоград

47 086

-4

50

Барнаул

47 037

0

51

Ижевск

46 738

+9

52

Воронеж

46 731

-8

53

Кемерово

46 172

-1

54

Улан-Удэ

45 879

-5

55

Рязань

45 658

+7

56

Омск

45 470

+1

57

Пенза

45 361

+1

58

Тамбов

44 669

+7

59

Иваново

44 632

-3

60

Оренбург

44 445

+3

61

Липецк

44 083

0

62

Великий Новгород

44 055

-2

63

Владикавказ

43 561

-20

64

Саратов

42 905

-1

65

Вологда

42 841

+7

66

Челябинск

42 660

-2

67

Кострома

42 419

+1

68

Тольятти

42 298

+5

69

Смоленск

42 222

-1

70

Астрахань

42 011

+1

71

Ульяновск

41 202

+4

72

Комсомольск-на-Амуре

41 026

-3

73

Грозный

41 018

-1

74

Орел

40 842

-7

75

Йошкар-Ола

40 804

+4

76

Старый Оскол

40 305

-7

77

Курск

40 261

+5

78

Волжский

40 187

+1

79

Псков

39 958

+3

80

Ставрополь

39 923

+7

81

Ангарск

39 851

-4

82

Стерлитамак

39 840

-4

83

Дзержинск

39 697

+10

84

Киров

39 329

-4

85

Курган

38 844

+6

86

Энгельс

38 721

-4

87

Брянск

38 412

+5

88

Нижний Тагил

37 891

+8

89

Таганрог

37 476

+11

90

Шахты

37 004

-2

91

Череповец

36 806

+2

92

Рыбинск

36 470

+1

93

Бийск

34 558

0

94

Новокузнецк

33 935

0

95

Нижнекамск

33 501

0

96

Магнитогорск

31 655

-1

97

Балаково

31 409

+1

98

Братск

30 760

0

99

Прокопьевск

25 894

0

100

Орск

25 782

0
Комментарии 1
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хожу- брожу
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Не зря новосибирцы Тулеева хвалят.
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