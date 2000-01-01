Новокузнечанка Надежда Забелина, которая уже 16 лет не может добиться компенсации от властей и шахты, продолжает бороться за правоту.

Напомним, по словам новокузнечанки, в 2000-м году на их участке в садовом обществе «Корчакол» самовольно построили шахту. Компенсацию или землю в другом месте, как утверждает Надежда Константиновна, им не предоставили. С тех пор женщина пытается добиться правды, несмотря на то, что уже исчезли все документы о существовании её участка.

Редакция ВашГород.ру обратилась с проблемой Надежды Константиновны к руководителю автономной некоммерческой организации «Социальные технологии «Гаруда» и нашему читателю Вадиму Поткину. В его глазах проблема гораздо шире, и причина её — отсутствии в России гражданского общества и его взаимодействия с властью.

«Что мы имеем сейчас в действительности, местные особенности местного самоуправления — это ее нелегетимность, то есть некая системная установка на заранее оговорённую среди остальных субъектов из институтов защиты прав и интересов граждан. Это происходит потому, что правовые поля в наших посткоммунистических пространствах пока ещё засеяны коррупцией, разгильдяйством и лицами с однодневными культурами на выдвинутых постах, зашедшими на них на несовершенных выборных технологиях, суть которых характерна только для периода накопления первоначального собственного капитала. Вот и имеем вместо эко-зоны садового общества новый разрез и уничтоженное имущество собственников садового общества», — поделился с ВашГород.ру Вадим Поткин.

Организация также не прошла мимо ситуации с новокузнечанкой и направила запрос на оценку поведения субъектов Новокузнецкого района Председателю Совета при президенте по развитию местного самоуправления и в ФСБ России.

Ответ на запрос должен был поступить от администрации президента России, однако ситуацию, видимо, снова передали на рассмотрение районным органам. Прокуратура Кемеровской области направила запрос в прокуратуру Новокузнецкого района.

Далее запрос передали местным властям. А те по поводу долгой проблемы Забелиных прислали тот же самый ответ, что и ранее — документов на архив нет, и садовое общество давно не использовали.

Как уже сообщал ВашГород.ру, семья Надежды Забелиной — заслуженные металлурги Кузбасса. Сейчас на ЗСМК работает три поколения династии Забелиных. И несмотря на то, что о ценности таких семей в Кузбассе постоянно говорят, реальной помощи в решении своего вопроса Надежда Константиновна пока не получила.