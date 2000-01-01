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Шахта выселила новокузнечанку с дачи: история продолжается

Сегодня 16:30
671
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
penza-post.ru

Новокузнечанка Надежда Забелина, которая уже 16 лет не может добиться компенсации от властей и шахты, продолжает бороться за правоту.

Напомним, по словам новокузнечанки, в 2000-м году на их участке в садовом обществе «Корчакол» самовольно построили шахту. Компенсацию или землю в другом месте, как утверждает Надежда Константиновна, им не предоставили. С тех пор женщина пытается добиться правды, несмотря на то, что уже исчезли все документы о существовании её участка.

Редакция ВашГород.ру обратилась с проблемой Надежды Константиновны к руководителю автономной некоммерческой организации «Социальные технологии «Гаруда» и нашему читателю Вадиму Поткину. В его глазах проблема гораздо шире, и причина её — отсутствии в России гражданского общества и его взаимодействия с властью.

«Что мы имеем сейчас в действительности, местные особенности местного самоуправления — это ее нелегетимность, то есть некая системная установка на заранее оговорённую среди остальных субъектов из институтов защиты прав и интересов граждан. Это происходит потому, что правовые поля в наших посткоммунистических пространствах пока ещё засеяны коррупцией, разгильдяйством и лицами с однодневными культурами на выдвинутых постах, зашедшими на них на несовершенных выборных технологиях, суть которых характерна только для периода накопления первоначального собственного капитала. Вот и имеем вместо эко-зоны садового общества новый разрез и уничтоженное имущество собственников садового общества», — поделился с ВашГород.ру Вадим Поткин.

Организация также не прошла мимо ситуации с новокузнечанкой и направила запрос на оценку поведения субъектов Новокузнецкого района Председателю Совета при президенте по развитию местного самоуправления и в ФСБ России.

Ответ на запрос должен был поступить от администрации президента России, однако ситуацию, видимо, снова передали на рассмотрение районным органам. Прокуратура Кемеровской области направила запрос в прокуратуру Новокузнецкого района.

Далее запрос передали местным властям. А те по поводу долгой проблемы Забелиных прислали тот же самый ответ, что и ранее — документов на архив нет, и садовое общество давно не использовали.

Как уже сообщал ВашГород.ру, семья Надежды Забелиной — заслуженные металлурги Кузбасса. Сейчас на ЗСМК работает три поколения династии Забелиных. И несмотря на то, что о ценности таких семей в Кузбассе постоянно говорят, реальной помощи в решении своего вопроса Надежда Константиновна пока не получила.

Комментарии 4
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Венz
4 0
Значит имеет место быть преступный сговор по саботажу законных требований рейдерского захвата садового участка Забелиной.
Только одно не пойму, что за дичь несет господин Поткин про посткоммунистический саботаж? В кабинетах власти давным давно, уже четвертый десяток лет обосновались толерантные плюралисты демократы.
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z
4 0
Ну неузели прова бабуси будут мешать обогащаться? Далой бабусек, запретить гусям митинговать! Вадима жалко, на елке в лесу, как будто не в кубасе живет. За 20 лет обтулиивания давно бы глазки надо было продрать.
А дачку не вернете, пока до верховного суда не дойдете, есть подобная практика в ВС. Так что тут мастерством, но не визгами.
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Николай
0 0
Там, где отсутствуют нормы и сети именно гражданской активности, будущее выглядит достаточно мрачно. Социальное равновесие, основанное на принципах “Моя хата с краю”, “Что я могу один”, неминуемо приводит к дестабилизации социально-политической ситуации, падению взаимодоверия и “социального капитала”, который измеряется по двум показателям: индексу доверия и членству в общественных объединениях.
Без норм взаимопомощи, без сетей ассоциативности и гражданской ответственности аморальная семейственность, клиентелизм, беззаконие, неэффективная власть и экономический застой окажутся более вероятным исходом, чем действительная демократизация и развитие экономики.
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**
0 0
Начинаем наблюдать срабатывание заложеных в законы мин замедленого действия. Нет на руках кадастровых земельных документов с межеванием и записей в госреестре? - в любой момент такая земля может быть признана муниципальной и передана, продана, сдана в аренду, "покупателю". Таким макаром можно земли целых деревень, районов, городов отдавать "новым хозяевам", они уже будут решать что делать с аборигенами этих земель - дальше им позволить жить на уже не их земле или снести жилища аборигенов под проекты "новых хозяев"
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