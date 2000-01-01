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Рейтинг Тулеева резко упал после коррупционных скандалов

Сегодня 16:00
983
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn12.img22.ria.ru

Глава Кузбасса Аман Тулеев потерял в ежегодном рейтинге губернаторов рекордное число пунктов.

С 6 строки он опустился сразу на 63, сообщает SU.

Такое резкое падение эксперты связывают с коррупционными скандалами, участниками которых стали заместители губернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов.

Всего в рейтинге участвуют 85 губернаторов.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что Аман Тулеев стал одним из самых цитируемых руководителей субъектов РФ в январе 2017 года.

Комментарии 14
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Любитель
3 0
Не бывает "падений сразу" за год. Это целый год... событие могло повлиять и одно единственное, но снижение было постепенное. вроде писали что за последний месяц например изменения на 2 пункта только,
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Бусина
23 0
Может наконец-то не стали подтасовывать факты!!!! Вот и занял свое место. А то смотрим все эти рейтинги, да смеемся, т.к. знаем как на самом деле.
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местный-2
2 0
В рейтинге 85 губернаторов.
Там тоже самое происходит.Так что упал кто ,а кто упал и отжался,роли не играет.
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z
11 0
Нормальный чел давно бы отрекся и внуков воспитывал, а этот кощей дальше конобит кубасевцев. Боиться шайка-лейка его отставки, ибо всплывет всего столько ....
Да и рейтинг бугернаторов... как будто они что то сами делают. Делает народ, а его заслуги тлиевы присваивают, начиная от труда, заканчивая славой.
Так что нужно как раньше, вместе с фароежиком хронить и всех тех, кого он облагодетельствовал.
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Бусина
6 0
В рейтинге 85 губернаторов.
Там тоже самое происходит.Так что упал кто ,а кто упал и отжался,роли не играет.
85-ть то 85-ть, ......только с 6-го места на 63 тоже не со стремянки слезть.........а прямо на скоростном лифте спуститься!!!
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Пенсионер
9 0
85-ть то 85-ть, ......только с 6-го места на 63 тоже не со стремянки слезть.........а прямо на скоростном лифте спуститься!!!
Да и его бывший зам, ныне мэр наш, тоже рейтинг мэров возглавляет, правда с обратной стороны.
И, так же, уходить не собирается.
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хожу- брожу
5 0
Он у него уже давно высокий только среди чиновников его департамента. Реально же он должен соответствовать месту которое занимает Кемеровская область по уровню жизни среди остальных регионов, а именно в замыкающей 30-ке.
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Дядя
4 0
Был на выборах ,прикол в чем кто не приходит на голосование так камисия после закрытия фигачит билютение за атомана . По крайне мере в Тяжинском районе так пройсходит. Сам был и присутствовал при этом, мне так камиссия шепнула ты мол только не говори не кому. Так что я не хожу голосовать. Так как за батю атомана все ровно голоса отдадут.
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Дядя
4 0
И в общее чем у него выше рейтинг тем мне кажется , что наоборот всем пофиг и уже процентов 20 ходит голосовать а они там строчат голоса потом. Ну не верю что все двинулись и голосуют за него.
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КоляYeti 12248
6 0
Был на выборах ,прикол в чем кто не приходит на голосование так камисия после закрытия фигачит билютение за атомана . По крайне мере в Тяжинском районе так пройсходит. Сам был и присутствовал при этом, мне так камиссия шепнула ты мол только не говори не кому. Так что я не хожу голосовать. Так как за батю атомана все ровно голоса отдадут.
Эко "удивил", про это, после последнего "взлёта" ЕДРИЩИ в Нэте куча видео выкладывалась, как изберкомовские холуи "ночную смену" отработали и суды молчат, потому как судей утверждает кто? Правильно, Путин, а он чей Идол? Верно-ЕДРИЩИ, вот всё и складывается - хто там и зачем. Тоже самое следует ожидать и на предстоящих выборах, он для чего песни со студентами поёт? Правильно, в последствии "протрубят", что это молодёжь (которая без знакомства не может трудоустроится) поддержала его за "стабильность".
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1
3 0
"Такое резкое падение эксперты связывают с коррупционными скандалами"
вопрос: что за эксперты, в какой области эксперты? а то ссылаются на экспертов , может они эксперты в области обезьяних экскрементов?
п.с. а рейтинг его упал уже давно, просто щас дали добро его опустить официально перед заменой.
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Татьяна
1 0
А я за Тулеева и Путина, они герои !
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местный-2
0 0
85-ть то 85-ть, ......только с 6-го места на 63 тоже не со стремянки слезть.........а прямо на скоростном лифте спуститься!!!
Не знаю,в чем тогда профит у Тулеева на закате карьеры.
С одной стороны переместили и значительно в рейтинге,привязав все к коррупционным скандалам(возможно),и с другой стороны в предыдущей статье на этом ресурсе политологи озвучили такое предположение:
"Но останутся главы субъектов РФ, «чьё смещение может нанести урон в силу чрезмерной замкнутости ситуации в регионе на них». К таким регионам политолог относит Чечню и Кемеровскую область".
То есть и первое, и второе не в пользу Тулеева.
Он что ??? Сам себя переиграл?
Темное это дело политика одним словом.
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