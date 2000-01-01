Глава Кузбасса Аман Тулеев потерял в ежегодном рейтинге губернаторов рекордное число пунктов.

С 6 строки он опустился сразу на 63, сообщает SU.

Такое резкое падение эксперты связывают с коррупционными скандалами, участниками которых стали заместители губернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов.

Всего в рейтинге участвуют 85 губернаторов.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что Аман Тулеев стал одним из самых цитируемых руководителей субъектов РФ в январе 2017 года.