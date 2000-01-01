1 марта в России отмечают день самого независимого домашнего животного — кошки.

Усатые-полосатые любимцы украшают наши дома с незапамятных времён. Есть мнение, что общение с кошками восстанавливает нервную систему. Редакция ВашГород.ру подготовила подборку пяти пушистых антидепрессантов, которые ждут хозяев в Новокузнецке.

Зося

У кошки Зоси классический серый в полоску окрас, который ещё называют «шпротным». Именно такие пушистики умны, преданны и не приносят хозяевам сложностей, утверждают волонтёры. Кошке полтора года, она стерилизована. Ходит в лоток с наполнителем.

Зеленоглазку Зосю готовы отдать по договору дарения. Если вы хотите взять эту кошку к себе в питомцы, обратитесь к волонтёру Маргарите.

Бобби

Котёнок Бобби прошёл все нужные медпроцедуры, привит и кастрирован. Лоток, утверждают волонтёры, знает на 100%. Бобби ещё подросток — полгода, но, несмотря на бурный возраст, он послушен и воспитан, хорошо ладит с другими кошками. Ест натуральную еду и влажный корм, сухой не любит.

Подростка Бобби также пристраивают по договору дарения и с дальнейшей проверкой судьбы. Взять в дом котёнка можно, обратившись к волонтёру Елене.

Сёма

Пушистого красавца Сёму пристраивает волонтёр Инна. Коту год, он с характером, как все британцы, но не злой. В качестве туалета использует лоток с минеральным наполнителем, кастрирован, всеяден. Сёму готовы отдать ответственным людям, которые знают характер британских кошек и умеют с ними контактировать. Важное условие: отсутствие маленьких детей в семье.

Китя

Китя, по словам кураторов, отлично ладит с детьми и другими животными. Кошке 1,3 года, она очень ласковая и нежная, любит играть с лазерной указкой и мячиками. Кошка стерилизована, так что в брачный период не доставит хозяевам хлопот. Приучена к лотку с наполнителем, есть ветпаспорт.

Обзавестись пушистой красавицей можно, связавшись с волонтёром Ириной.

Шурик

Пушистый кот Шурик интеллигентный и очень умный. Несмотря на свой серьёзный вид, он ласковый и ручной, сообщают волонтёры. Шурику 1,3 года, он кастрирован, в качестве туалета использует лоток без наполнителя.

Будущим хозяевам Шурика следует связаться с куратором Аллой. Кота, как и предыдущих, отдают с проверкой судьбы и по договору дарения.

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