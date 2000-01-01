В ЗАГСах некоторых регионов России открылись комнаты примирения для желающих подать заявление на развод.

С супругами в таких комнатах работают медиаторы. Это специалисты, которые помогают разобраться в семейном конфликте. После общения с экспертами по примирению многие супруги передумывают разводиться, утверждают специалисты.

Пока комнаты примирения работают в Татарстане и Белгородской области. В марте этого года они откроются в ЗАГСах Новгородской области. Об этом RT член Совета Федерации, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

После изучения работы в трёх регионах страны инициатива будет вынесена на федеральный уровень.