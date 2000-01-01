День защитника Отечества предлагают перенести на конец августа.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он подготовил соответствующие поправки в Трудовой кодекс, сообщает RT.

Депутат отметил, что в России до революции уже праздновали День памяти русского воинства. Его отмечали 29 августа. Нынешний праздник, установленный 23 февраля, не является национальным, так как достался в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого.

Ещё один аргумент, который приводит Иван Сухарев в пользу празднования Дня защитника летом, — дополнительный выходной в тёплые дни.

Отметим, День защитника Отечества связывают с победой Красной Армии, которую она одержала над немецкими войсками под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. В 1946 году его переименовали в День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Название «День защитника Отечества» праздник получил в 2002 году.