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В Госдуме предложили изменить дату Дня защитника Отечества

Сегодня 19:30
919
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tspu.edu.ru

День защитника Отечества предлагают перенести на конец августа.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он подготовил соответствующие поправки в Трудовой кодекс, сообщает RT.

Депутат отметил, что в России до революции уже праздновали День памяти русского воинства. Его отмечали 29 августа. Нынешний праздник, установленный 23 февраля, не является национальным, так как достался в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого.

Ещё один аргумент, который приводит Иван Сухарев в пользу празднования Дня защитника летом, — дополнительный выходной в тёплые дни.

Отметим, День защитника Отечества связывают с победой Красной Армии, которую она одержала над немецкими войсками под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. В 1946 году его переименовали в День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Название «День защитника Отечества» праздник получил в 2002 году.

Комментарии 17
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RoyDoss
29 0
Депутаты не перестают удивлять своим умом.
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Екарный Бабай
19 1
Столько мыслей по этому поводу,а выразить их здесь не могу,заблокируют.
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Ужоооос
23 0
Чтобы сделать чтобы ничего не делать. Такое ощущение что им просто напросто заняться нечем. Всякую чушь собирают, тем самым оправдывают свое присутствие и работу( типа). Тьфу....прям противно.
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Роботяга
7 0
Как всегда избовляемся от всегохорошего,что сделали в Советском союзе.
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НиГаТив
15 0
Новый год тоже хорошо бы летом. Тепло, блин.
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7
6 0
Чтобы сделать чтобы ничего не делать. Такое ощущение что им просто напросто заняться нечем. Всякую чушь собирают, тем самым оправдывают свое присутствие и работу( типа). Тьфу....прям противно.
Давно об этом говорил. Надо же показать, что не зря икорку едят.
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Митрич
4 0
А я полагаю, что даже комментировать подобный бред больного на всю голову депутаМа - равносильно тому чтобы *********** ему же!
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хожу- брожу
10 0
У меня такое ощущение в стране только депутаты работают, остальные ваньку валяют.
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Простак
3 0
Вот пускай сам и отмечает в августе . Долбоеб с опилками в башке.
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местный-2
4 0
Чтобы сделать чтобы ничего не делать. Такое ощущение что им просто напросто заняться нечем. Всякую чушь собирают, тем самым оправдывают свое присутствие и работу( типа). Тьфу....прям противно.
Как раз нет...не всякую чушь.
Они отрабатывают свое теперешнее благосостояние или печеньки другими словами ...пытаются переписать историю,в которой не будет Советского Союза или он будет постепенно,со временем, опорочен.
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Венz
2 0
Вот пускай сам и отмечает в августе . Долбоеб с опилками в башке.
Да там, в основном собралась тёплая, не служившая компашка. Им всё пох..., да ещё норовит каждый прогнуться перед "демократической" властью, лягнуть любым способом СССР, практически все советские праздники отодвинули и извели. А эти стараются, лояльность показывают, глядишь и заметят пакостника, через четыре года не выгонят, а там и должностишку предложат, за хорошие бабки балду в столице пинать.
Один наш бывший шахтёр уже там вышел в люди.
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Прынц на сером "козле"
0 0
Какой партии этот благодетель?
Травокуры
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)
0 0
Новый год тоже хорошо бы летом. Тепло, блин.
Так до 1700 года он на Руси и отмечался 1 сентября, пока один кадр не приказал перенести на 1 января.
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Дмитрий Даун Айфон
0 0
Как раз нет...не всякую чушь.
Они отрабатывают свое теперешнее благосостояние или печеньки другими словами ...пытаются переписать историю,в которой не будет Советского Союза или он будет постепенно,со временем, опорочен.
Объясни что плохого в том, что СССР будет опорочен?
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ась?
0 0
Объясни что плохого в том, что СССР будет опорочен?
Объясни что хорошего в том, что СССР будет опорочен?
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