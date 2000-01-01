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Кузбассовцев с ограниченными возможностями зовут сразиться в боулинге

Сегодня 08:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sibkray.ru

В Кемерове состоится областное первенство по боулингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помериться силами приглашают всех желающих. Соревнования пройдут по 2 классам — для людей с нарушениями слуха и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщают организаторы мероприятия.

В каждом классе определят команду-победителя. Она будет награждена переходящим кубком Первенства. Все участники соревнований получат сертификаты об участии.

Желающим принять участие в состязаниях необходимо подать заявку до 12 марта 2017 года. Для этого нужно отправить письмо на электронный адрес: sila-dukha@labirint42.ru.

Соревнования пройдут 22 марта, в 10:30 в ТРК «Зимняя вишня» (проспект Ленина, 35).

Комментарии 1
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z
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Параолимпийские боулинговые игры. Наверняка, загрузки нет, так как у людей все деньги оттулиили. Сейчас тупо осваивают спонсорские. Хотя конечно, наверно, кто то из кощеев тащится смотря как инвалиды пытаются кинуть шар, в игре, где по правилам необходим опорно-двигательный, такие вот издивашки от амашки.
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