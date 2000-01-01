В Кемерове состоится областное первенство по боулингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помериться силами приглашают всех желающих. Соревнования пройдут по 2 классам — для людей с нарушениями слуха и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщают организаторы мероприятия.

В каждом классе определят команду-победителя. Она будет награждена переходящим кубком Первенства. Все участники соревнований получат сертификаты об участии.

Желающим принять участие в состязаниях необходимо подать заявку до 12 марта 2017 года. Для этого нужно отправить письмо на электронный адрес: sila-dukha@labirint42.ru.

Соревнования пройдут 22 марта, в 10:30 в ТРК «Зимняя вишня» (проспект Ленина, 35).