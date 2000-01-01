В редакцию ВашГород.ру обратился Александр Енгалычев с просьбой опубликовать его сообщение. Он уверен, что его хотят незаконным образом лишить родительских прав.

Напомним, крупномасштабные поиски 5-ти летней Нелли Енгалычевой ведутся уже третий год. Однако результатов пока никаких нет. Бывший супруг новокузнечанки Екатерины Слугиной увёз их общую дочь в неизвестном направлении. Однако у мужчины другое мнение по поводу этой ситуации.

«Меня хотят незаконно лишить родительских прав. Основания, по которым возможно это сделать, перечислены в законе. Но я не подхожу ни под одну из них! Меня пытаются подвести под злоупотребление родительскими правами. Но Верховный суд дал четкую трактовку, что это такое: умышленное создание препятствий в обучении ребенка; побуждение детей к попрошайничеству или воровству; склонение ребенка к занятию проституцией; побуждение детей к употреблению спиртных напитков или наркотических средств. И все это также не имеет ко мне никакого отношения.

Суд был назначен на 28 февраля, но сейчас его перенесли, так как к Слугиной придет опека смотреть жилище. При этом мне даже не приходило оповещение, никаких бумаг. Мой адрес известен, но туда никто не присылает извещения и постановления.

Приставы просто устали от этой истории, их лишают премий из-за того, что дело не закрыто. Они говорят: мы не можем тебя поймать, ты все время прячешься. А я никуда не переезжаю, я могу доказать, что я живу все это время в одном месте.

Конечно, я буду подавать встречный иск на определение места жительства и на лишение Слугиной родительских прав. Иначе эту ситуацию не решить. С Нелли сейчас все хорошо, мы ходим с ней на частные мастер-классы. Девочка развивается в соответствии с возрастом, физически и психологически здорова.

Мы ходили к детскому психологу, я спрашивал, как лучше сделать, чтобы у Нелли не было психологической травмы. И психолог посоветовала просто не говорить ей про маму. Дочь поначалу говорила „мама Таня“ и „мама Катя“, а сейчас мою супругу Татьяну называет просто мамой. А про биологическую маму вообще молчит. Ее психолог спрашивала: „Хочешь к маме?“, она говорит: „Нет, она отдала меня в садик“.

Конечно, от этой ситуации устали все: я, Слугина, приставы, наше окружение. Но зачем доводить все до абсурда, полностью игнорируя законодательство? Есть правовое поле, в котором и надо решать проблему, а не заниматься подковерными процессами и делать все втихую», — сообщил журналистам ВашГород.ру Александр Енгалычев.

Журналисты сайта ВашГород.ру продолжают следить за развитием ситуации и готова предоставить слово для высказывания своей позиции второй стороне конфликта.