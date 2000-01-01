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Стало известно о судьбе 5-летней девочки, похищенной отцом в Новокузнецке

Сегодня 06:30
2314
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
strofoto.ru

В редакцию ВашГород.ру обратился Александр Енгалычев с просьбой опубликовать его сообщение. Он уверен, что его хотят незаконным образом лишить родительских прав.

Напомним, крупномасштабные поиски 5-ти летней Нелли Енгалычевой ведутся уже третий год. Однако результатов пока никаких нет. Бывший супруг новокузнечанки Екатерины Слугиной увёз их общую дочь в неизвестном направлении. Однако у мужчины другое мнение по поводу этой ситуации.

«Меня хотят незаконно лишить родительских прав. Основания, по которым возможно это сделать, перечислены в законе. Но я не подхожу ни под одну из них! Меня пытаются подвести под злоупотребление родительскими правами. Но Верховный суд дал четкую трактовку, что это такое: умышленное создание препятствий в обучении ребенка; побуждение детей к попрошайничеству или воровству; склонение ребенка к занятию проституцией; побуждение детей к употреблению спиртных напитков или наркотических средств. И все это также не имеет ко мне никакого отношения.
Суд был назначен на 28 февраля, но сейчас его перенесли, так как к Слугиной придет опека смотреть жилище. При этом мне даже не приходило оповещение, никаких бумаг. Мой адрес известен, но туда никто не присылает извещения и постановления.
Приставы просто устали от этой истории, их лишают премий из-за того, что дело не закрыто. Они говорят: мы не можем тебя поймать, ты все время прячешься. А я никуда не переезжаю, я могу доказать, что я живу все это время в одном месте.
Конечно, я буду подавать встречный иск на определение места жительства и на лишение Слугиной родительских прав. Иначе эту ситуацию не решить. С Нелли сейчас все хорошо, мы ходим с ней на частные мастер-классы. Девочка развивается в соответствии с возрастом, физически и психологически здорова.
Мы ходили к детскому психологу, я спрашивал, как лучше сделать, чтобы у Нелли не было психологической травмы. И психолог посоветовала просто не говорить ей про маму. Дочь поначалу говорила „мама Таня“ и „мама Катя“, а сейчас мою супругу Татьяну называет просто мамой. А про биологическую маму вообще молчит. Ее психолог спрашивала: „Хочешь к маме?“, она говорит: „Нет, она отдала меня в садик“.
Конечно, от этой ситуации устали все: я, Слугина, приставы, наше окружение. Но зачем доводить все до абсурда, полностью игнорируя законодательство? Есть правовое поле, в котором и надо решать проблему, а не заниматься подковерными процессами и делать все втихую», — сообщил журналистам ВашГород.ру Александр Енгалычев.
Журналисты сайта ВашГород.ру продолжают следить за развитием ситуации и готова предоставить слово для высказывания своей позиции второй стороне конфликта.

Комментарии 11
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Читатель
16 7
Изначально было понятно, что это просто разборки родителей, а ребенок является средством шантажа.
Как может нормальный родной отец украсть? Он имеет такое же право на ребенка
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Дон Хенаро 38023
16 6
В сети дофига фоток этой так называемой матери...с датами, когда вместо того чтобы быть с ребенком она кальян в клубе курила. Хочешь шататься по клубам каждый день, гулять и вести разгульный образ жизни это твое право, но нефиг детей рожать при этом, родила - будь добра воспитывай,ребенок предполагает ответственность и изменение образа жизни...
Отцу удачи в суде, нормальный мужик...с выбором первой жены правда ошибся...
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Ирина
13 9
Мужик жалуется, что его хотят лишить родительских прав, а сам-то без суда и следствия лишил этих прав мать девочки. Третий год мать не общается с ребенком по его милости. Надо, как за границей, отдать ребенка в третью семью, а они пусть продолжают отношения выяснять.
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321
6 2
Дон Хенаро:
В сети дофига фоток этой так называемой матери...с датами, когда вместо того чтобы быть с ребенком она кальян в клубе курила. Хочешь шататься по клубам каждый день, гулять и вести разгульный образ жизни это твое право, но нефиг детей рожать при этом, родила - будь добра воспитывай,ребенок предполагает ответственность и изменение образа жизни...
Отцу удачи в суде, нормальный мужик...с выбором первой жены правда ошибся...
Сотни тысяч женщин воспитывают детей, позволяя себе время от времени выбираться "в свет"
фотки той девушки из клубов собраны чуть ли не со школьных времен, раз уж вы ссылаетесь на даты
и она ему не первая жена
в сети есть еще и материалы дела, он брак ни с кем не регистрировал, супруга Татьяна тоже не совсем супруга, хотя и мать его второго ребенка
на момент судебных разбирательств по крайней мере было так
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Питон
2 9
Баба хочет отжать ребенка, чтобы сосать из чувака алименты и пособия всякие на себя оформлять.
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Горожанка
4 2
Да, прям такой белый и пушистый. И адрес он не меняет, живёт на одном месте, а все дураки его найти не могут и мать 3 года ребёнка не может увидеть. К психологу он ходил, чтобы НЕ НАНЕСТИ ребёнку травму психологическую! Ты сам её уже нанёс, когда забрал от матери!! А ребёнок повторяет то, что ей сказали взрослые. "Не забрала из садика"- не глупо ли?фраза, по которой понятно, что ребёнок сам то не особо понимает, почему у неё нет мамы, ведь она ничего такого не делала, ну папа же сказал, что из садика не забрала, наверное поэтому.
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ага
9 2
Ссылается на психолога, но может ли быть мнение этого психолога таким уж авторитетным? Да и был ли он вообще этот психолог?
Как можно посоветовать не говорить ребёнку о маме?
И вы, обсуждающие и осуждающие маму этой девочки, вы все лучше и примерней этой женщины?
- Хочешь к маме?
- Нет, она отдала меня в садик.
Это что? Так ваши дети, которые ходят в садик, тоже к маме не хотят? Их тоже надо отдать чужой тётке?
Я не знаю никого из этих родителей.
Но отец девочки поступает, НА МОЙ ВЗГЛЯД, не очень порядочно.
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Ххх
5 0
Кто по профессии этот психолог ещё не понятно, а о девочке, что ей говорят в то она и поверила, но есть решение суда о проживании с матерью, о чем ещё говорить, папашка такой весь безгрешный, ангел просто, поэтому не позволяет не то что видеться ребёнку с матерью, но и даже говорить о ней! УРОД!
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321
0 0
Кто по профессии этот психолог ещё не понятно, а о девочке, что ей говорят в то она и поверила, но есть решение суда о проживании с матерью, о чем ещё говорить, папашка такой весь безгрешный, ангел просто, поэтому не позволяет не то что видеться ребёнку с матерью, но и даже говорить о ней! УРОД!
главное, что фотки из клубов не выкладывает
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Есть правовое поле, в котором и надо решать проблему
0 0
дак она как бэ и решена давно - ребенок судом оставлен с матерью
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