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На новокузнецкую УК заведено дело после обрушения крыши жилого дома

Сегодня 09:26
205
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gubkinskiy.com

Госжилинспекция Кузбасса составила административный протокол на новокузнецкую управляющую компанию.

Жилищная организация своевременно не организовала уборку кровли в многоквартирном жилом доме № 1 на проезде Курбатова в Центральном районе города. Напомним, ЧП произошло 20 февраля. Кровля обрушилась из-за скопившейся критической массы снега.

По словам начальника региональной жилищной инспекции Ирины Гайденко, в Кузбассе пройдут оперативные проверки жилого фонда.

В случае выявленных нарушений виновные должностные и юридические лица будут наказаны, им грозят крупные административные штрафы, — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Также Ирина Гайденко напомнила, что в ГЖИ работает «горячая линия». По телефону в Кемерове 8-(3842)-36−93−32 кузбассовцы могут пожаловаться на бездействие управляющих компаний по уборке снега во дворах и очистке кровель.

Комментарии 1
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Чигоежики помеченные тлиивым, напоминают, что благодаря вашим заявкам они еще отожмут бизнеса у матрина. Ведь это так удобно прикрывать обогащучинье с помощью общественных интересов.
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