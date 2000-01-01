Госжилинспекция Кузбасса составила административный протокол на новокузнецкую управляющую компанию.

Жилищная организация своевременно не организовала уборку кровли в многоквартирном жилом доме № 1 на проезде Курбатова в Центральном районе города. Напомним, ЧП произошло 20 февраля. Кровля обрушилась из-за скопившейся критической массы снега.

По словам начальника региональной жилищной инспекции Ирины Гайденко, в Кузбассе пройдут оперативные проверки жилого фонда.

В случае выявленных нарушений виновные должностные и юридические лица будут наказаны, им грозят крупные административные штрафы, — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Также Ирина Гайденко напомнила, что в ГЖИ работает «горячая линия». По телефону в Кемерове 8-(3842)-36−93−32 кузбассовцы могут пожаловаться на бездействие управляющих компаний по уборке снега во дворах и очистке кровель.