В праздничные выходные 23−26 февраля десятки тысяч туристов ринулись в Шерегеш.

Загрузка гостиниц и квартир составила около 95 процентов. Это больше, чем в дни «сверхвысокого сезона» 4−8 января. Ждать своей очереди на подъёмники туристам приходилась до 30 минут.

По словам директора сервиса бронирования Kuzuk.ru Евгения Афанасьева, февральский ажиотаж был предсказуемым, но он превзошёл ожидания.

В такие дни особенно хорошо понимаешь, как Шерегеш нуждается в развитии: дорожные пробки, забитые до отказа парковки, нереальные очереди. Всё это хоть и позволяет гордиться популярностью сибирского горнолыжного курорта, но совершенно не нравится туристам, — подчеркнул Евгений Афанасьев.

Очереди на подъёмники почти не уменьшились и 27 февраля — в этот день в «секторе Е» проводились профилактические работы.

При этом специалисты сервиса бронирования отмечают пока довольно низкий спрос на 8 марта и последующие выходные 10−12 марта, на весенние школьные каникулы и апрельский фестиваль «ГрелкаФест». По их мнению, это связано с уменьшением «глубины бронирования», то есть с тем, насколько заранее планируется отдых.

В конечном итоге, уверены эксперты, все места в отелях будут распроданы, но ближе к датам отдыха.