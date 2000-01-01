Минтруд РФ озвучил размер и сроки предполагаемой индексации социальных выплат пенсионерам.

Социальные пенсии предлагается проиндексировать на 1,5 процента с 1 апреля 2017 года, пишет SU.

Выплаты повысят жителям блокадного Ленинграда, участникам Великой Отечественной войны, проходившим военную службу по призыву, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и другим категориям граждан.

По словам экспертов, увеличить пенсию хотят исходя из величины прожиточного минимума пенсионера в стране. Индексация коснётся почти 4 миллионов россиян.