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Минтруд предложил увеличить социальные пенсии россиян

Сегодня 10:21
92
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
news.vmariel.ru

Минтруд РФ озвучил размер и сроки предполагаемой индексации социальных выплат пенсионерам.

Социальные пенсии предлагается проиндексировать на 1,5 процента с 1 апреля 2017 года, пишет SU.

Выплаты повысят жителям блокадного Ленинграда, участникам Великой Отечественной войны, проходившим военную службу по призыву, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и другим категориям граждан.

По словам экспертов, увеличить пенсию хотят исходя из величины прожиточного минимума пенсионера в стране. Индексация коснётся почти 4 миллионов россиян.

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