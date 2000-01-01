О местонахождении молодого человека ничего неизвестно с 23 февраля.

Волонтёры ПСО «Лиза Алерт» объявили о поисках Сергея Постникова, жителя Кемерова. Последний раз его видели 23 февраля около 23:30 на пересечении Пионерского бульвара и улицы Гагарина.

Мужчина исчез при странных обстоятельствах, отмечает Vse42. Ссылаясь на знакомую Сергея Постникова, издание сообщает, что в тот день Сергей Постников ремонтировал машину. Сидел на СТО с друзьями, затем вызвал такси и уехал в неизвестном направлении.

Мама пропавшего кемеровчанина называет информацию очевидцев со станции техобслуживания противоречивой. По её словам, факт поездки на такси не подтверждён пока ни детализацией звонков, ни записями с камер видеонаблюдения.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея Постникова, просят сообщить об этом по телефонам 02 или 8−800−700−54−52.

Приметы пропавшего: рост 183 см, телосложение спортивное, волосы тёмно-русые, глаза каре-зелёные, носит бороду.