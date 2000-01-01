В Новокузнецке установят несколько новых светофоров и комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

Светофоры появятся на перекрёстке Байдаевского шоссе и улицы Зорге, а также в районе Дворца спорта на проспекте Строителей, 31, сообщает SU.

Перекрёсток улицы Ермакова и проспекта Пионерского оборудуют секциями светофора для осуществления левых поворотов при движении по улице Ермакова, а над проезжей частью повесят знаки пешеходного перехода.

На Кузнецком мосту установят стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Планируется установка светофора и шкафа для переносной системы фото- и видеофиксации на улице 40 лет ВЛКСМ. Новый светофор появится и на перекрёстке улиц Тореза и проспекта Советской Армии.

Также в рамках благоустройства города предусмотрен ремонт Заводского шоссе, проезжей части на проспекте Советской Армии (от улицы 40 лет ВЛКСМ до улицы Тореза).

На эти цели, напоминает издание, выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Из них 600 миллионов направлено из федерального бюджета.