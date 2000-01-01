Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
В Новосибирске стартовал фестиваль модного немецкого кино

В Новокузнецке на проблемных участках появятся светофоры

Сегодня 11:42
458
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
news2world.net

В Новокузнецке установят несколько новых светофоров и комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

Светофоры появятся на перекрёстке Байдаевского шоссе и улицы Зорге, а также в районе Дворца спорта на проспекте Строителей, 31, сообщает SU.

Перекрёсток улицы Ермакова и проспекта Пионерского оборудуют секциями светофора для осуществления левых поворотов при движении по улице Ермакова, а над проезжей частью повесят знаки пешеходного перехода.

На Кузнецком мосту установят стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Планируется установка светофора и шкафа для переносной системы фото- и видеофиксации на улице 40 лет ВЛКСМ. Новый светофор появится и на перекрёстке улиц Тореза и проспекта Советской Армии.

Также в рамках благоустройства города предусмотрен ремонт Заводского шоссе, проезжей части на проспекте Советской Армии (от улицы 40 лет ВЛКСМ до улицы Тореза).

На эти цели, напоминает издание, выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Из них 600 миллионов направлено из федерального бюджета.

Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
КоляYeti 12334
12 0
Светофор на Тореза-Сов.Армии более 3 лет "планируют"- пословица : "Обещанного 3 года ждут" здесь устарела, местные князьки то "строют" дорогу-выезд, то, вновь пришедшие, открещиваются от прежних обещаний детскими отговорками.
ответить
аватар
олег
2 1
на один светофор- две камеры видеофиксации... сейчас эти гни ды еще и знаки 40 ставят, так что скорость 64 км\ч уже превышение. 500 рэ штраф
готовят барашкев стричь
ответить
аватар
Дон Хенаро 38044
2 0
Оксана И. обещала На Кузнецком мосту установят стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима еще прошлой весной...где???
ответить
аватар
Житель
0 0
Ув. Оксана И.
когже же установят пеш.переход на Шолохова, у дома Братьев Сизых 11а?
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ