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Как выглядят самые дорогие квартиры в Новокузнецке

Сегодня 12:00
1017
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Будудома.ру

ВашГород.ру решил узнать, что сейчас происходит на рынке недвижимости. Мы изучили сайт по поиску недвижимости БудуДома.ру и выбрали самые дорогие квартиры в Новокузнецке, сравнив их с летними предложениями.

По сравнению с с летом 2016 года предложений продажи элитной недвижимости стало больше. Увеличилась и максимальная цена. Если раньше цены на квартиры не дотягивали и до 10 млн руб., то в базе за 2017 год некоторые квартиры продают за 12 млн рублей.

3-комнатная квартира на Тольятти

За квартиру площадью 164 кв.м. на Тольятти, 62 владелец хочет получить 8,3 млн рублей. Продавец готов торговаться. Отмечается, что в квартире выполнен хороший ремонт, на полу выложена паркетная доска и кафель. А встроенная кухня, техника и мебель останутся в качестве подарка новым владельцам. Дворовая территория огорожена забором. На территории расположена автостоянка, детская площадка, охрана, шлагбаум.

4-комнатная квартира на Ермакова

4-комнатная квартира с ремонтом по дизайнерскому проекту на проспекте Ермакова, 5 продается за 8,5 млн рублей. Общая площадь — 117,4 кв.м. Также квартиру можно приобрести с мебелью и бытовой техникой. Придомовая территория огорожена и благоустроена. Заинтересованному покупателю готовы предложить хороший торг.

Апартаменты в «Изумрудном городе»

Квартира площадью 167 кв.м. на улице Кирова, 109 обойдётся новым владельцам в 10,5 млн рублей. «В отличном состоянии, необычная планировка, авторский дизайн, свежий ремонт. Есть банька!!!(для Сибири очень актуально)», — отмечается в объявлении.

Также как и в предыдущих вариантах территория вокруг дома благоустроена и ограждена от посторонних. Также из достоинств владелец указывает на наличие рядом пляжа реки Томи и наличием развитой инфраструктуры.

4-комнатная квартира за 12 миллионов

Элитная квартира с дизайнерским ремонтом за 12 млн рублей. Объект площадью 174 кв.м. находится в Центральном районе на Тольятти 62 к 2. Кроме стен. в квартире уложена паркетная доска, сделан тёплый пол. Двор закрытый под видеонаблюдением. Также бонусом хозяева готовы оставить новым владельцам итальянскую кухню.

Квартира на Хитарова за 12 миллионов

5-комнатная квартира площадью 186 «квадратов» расположена на улице Хитарова в 6-этажном доме с лифтом. В объявлении говорится, что в квартире выполнен ремонт по дизайн-проекту. Двор находится по охраной. А также бонусом к этому добавляются дружные соседи и свободные парковочные места. Квартира продается вместе с гаражом (гараж расположен на первом этаже).

Комментарии 7
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Читатель
1 3
Страная у вас информация. Что летом были квартиры более 12 млн, что сейчас. Есть и по 14 млн.
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Гопник
6 1
Побежал брать. вдруг не успею!
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стопник
9 2
Тоже мне"элитное жилье"..Постоялый двор какой-то с хлевом в придачу..Живут в дерьме и нас туда же тянут..Да,у меня кухарка на" порядок" живёт лучше..)))
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Анонимный пользователь
12 1
Ну не знаю. за 12 млн можно в Москве неплохой вариант найти))
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TigerShot89 9282
2 2
Ну не знаю. за 12 млн можно в Москве неплохой вариант найти))
В Москве наврядли. Только в Подмосковье.
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Максим
2 1
Этой первой фотки уже 4 года, на нее телефон не отвечает, обычный развод для доверчивых, на этот развод уже купился один, перечислил аванс по банку в Португалию и вдобавок выслал свои данные, в итоге ни денег ни квартиры, остальных фото думаю по такому же принципу, квартиры смотрят и выбирают глазами , а не по фото.
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*
3 1
Мне не виден авторский дизайн. Обычный евроремонт, наверное, добротный. Если и платить такие деньги, то за площадь и район по большому счету. Больше не за что.
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