ВашГород.ру решил узнать, что сейчас происходит на рынке недвижимости. Мы изучили сайт по поиску недвижимости БудуДома.ру и выбрали самые дорогие квартиры в Новокузнецке, сравнив их с летними предложениями.

По сравнению с с летом 2016 года предложений продажи элитной недвижимости стало больше. Увеличилась и максимальная цена. Если раньше цены на квартиры не дотягивали и до 10 млн руб., то в базе за 2017 год некоторые квартиры продают за 12 млн рублей.

3-комнатная квартира на Тольятти

За квартиру площадью 164 кв.м. на Тольятти, 62 владелец хочет получить 8,3 млн рублей. Продавец готов торговаться. Отмечается, что в квартире выполнен хороший ремонт, на полу выложена паркетная доска и кафель. А встроенная кухня, техника и мебель останутся в качестве подарка новым владельцам. Дворовая территория огорожена забором. На территории расположена автостоянка, детская площадка, охрана, шлагбаум.

4-комнатная квартира на Ермакова

4-комнатная квартира с ремонтом по дизайнерскому проекту на проспекте Ермакова, 5 продается за 8,5 млн рублей. Общая площадь — 117,4 кв.м. Также квартиру можно приобрести с мебелью и бытовой техникой. Придомовая территория огорожена и благоустроена. Заинтересованному покупателю готовы предложить хороший торг.

Апартаменты в «Изумрудном городе»

Квартира площадью 167 кв.м. на улице Кирова, 109 обойдётся новым владельцам в 10,5 млн рублей. «В отличном состоянии, необычная планировка, авторский дизайн, свежий ремонт. Есть банька!!!(для Сибири очень актуально)», — отмечается в объявлении.

Также как и в предыдущих вариантах территория вокруг дома благоустроена и ограждена от посторонних. Также из достоинств владелец указывает на наличие рядом пляжа реки Томи и наличием развитой инфраструктуры.

4-комнатная квартира за 12 миллионов

Элитная квартира с дизайнерским ремонтом за 12 млн рублей. Объект площадью 174 кв.м. находится в Центральном районе на Тольятти 62 к 2. Кроме стен. в квартире уложена паркетная доска, сделан тёплый пол. Двор закрытый под видеонаблюдением. Также бонусом хозяева готовы оставить новым владельцам итальянскую кухню.

Квартира на Хитарова за 12 миллионов

5-комнатная квартира площадью 186 «квадратов» расположена на улице Хитарова в 6-этажном доме с лифтом. В объявлении говорится, что в квартире выполнен ремонт по дизайн-проекту. Двор находится по охраной. А также бонусом к этому добавляются дружные соседи и свободные парковочные места. Квартира продается вместе с гаражом (гараж расположен на первом этаже).