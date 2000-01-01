Партнёрский материал ВашГород.ру и Керхер Центра Кристофер на Ермакова, 1.

Сегодня бренд Kärcher не нуждается в представлении. За более 80 лет работы он давно зарекомендовал себя как главный специалист по всем вопросам, связанным с проблемами мойки и уборки, продолжая изо дня в день подтверждать свой статус мирового лидера. Миллионы потребителей отдают ему предпочтение за безупречное качество, высокую надёжность, инновационные технологии и бережное отношение к окружающей среде. Этой технике настолько доверяют, что даже доверили ей отмыть… гору.

Дело было в американском штате Южная Дакота, в горном массиве Блэк-Хилс, на горе Рашмор, которую обитавшие в этой местности племена лакота тысячи лет назад называли «Шесть праотцов», и где с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума были созданы монументальные 18-метровые головы четырёх «отцов» США — президентов Джорджа Вашингтона, Тома Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Возведение знаменитой скульптуры обошлось Америке в 1 миллион долларов. 400 рабочих вывезли с Рашмора около 360 тысяч тонн горных пород. Они пользовались динамитом, пневматическими молотками, кувалдами, клиньями и гвоздями. Чтобы добраться до вершины памятника, им приходилось подниматься по 506 ступеням.

Но уже к концу прошлого века оказалось, что американских президентов неумолимо разрушает эрозия. Чтобы спасти «праотцов», было решено их очистить. Естественно, пафосные американцы могли доверить эту миссию только лучшим. Работы по очистке скульптурных портретов Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Рузвельта, высеченных на горе Рашмор, проводила компания «Керхер» (в сотрудничестве с National Park Service). Специалисты «Керхер» приступили к ним в День независимости США 4 июля 2005 года… А как же без пафоса?!

Оборудование подняли на гору вертолётом, и ежедневно пять дизельных моек высокого давления Керхер HDS 1000 DE извергали на памятник 7 кубометров горячей воды. В начале августа того же года глобальная «головомойка» американским президентам была завершена. Без малейшего вреда для поверхности скульптуры были удалены многочисленные слои грязи, лишайников, водорослей и мха, которые в течение долгих лет провоцировавшие эрозию камня. Более того! Головы четырёх президентов стали заметно светлее и теперь сильнее выделяются на естественном фоне.

Таким же образом в 2008 году была очищена 184-метровая башня Space Needle — «космическая игла» — символ города Сиэтла и самая узнаваемая достопримечательность на северо-западе тихоокеанского побережья США. Работы проводили с помощью аппаратов Керхер HDS 1195, которые подавали воду температурой 90 градусов под давлением 180 бар. Результаты уборки были, как всегда, потрясающими — «космическая игла» здорово помолодела, сбросив с себя почти полвека лишней грязи.

За последние 20 лет — в рамках спонсорства мировой культуры — компания «Керхер» осуществила порядка 80 проектов очистки самых известных исторических памятников. Среди них — Браденбургские ворота в Берлине и статуя Христа в Рио-де-Жанейро, здание Национальной библиотеки в Афинах и стена древнего города-порта в Пирее. Очистку колоннад площади Святого Петра в Риме, осуществлённую ещё в 1998 году, можно считать крупнейшей из когда-либо реализованных на фасаде исторического здания. А в 2003 году специалисты «Керхер» удалили вредоносные слои грязи с древнеегипетских колоссов Мемнона в Луксоре, которым насчитывается более 3300 лет.