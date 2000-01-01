Психологи, омбудсмены и родители в России забили тревогу — подростки увлекаются крайне опасными играми.

Среди жутких развлечений — так называемые «Тихий дом», «Синий кит», «Беги или умри» и многие другие. Организаторы или кураторы в них дают участникам ряд заданий, благодаря которым подростки становятся популярными в соцсетях. Но финальная цель — самоубийство. По словам правоохранителей, одна из таких групп спровоцировали на гибель более 20 детей со всей России. Общественность всколыхнул вопрос — как уберечь своего ребёнка от смерти.

Чтобы вовремя распознать врага, его надо знать в лицо. Расскажем вкратце о признаках «групп смерти».

Как правило, в своём названии «группы смерти» используют слова «тихий дом», «синий кит», «киты плывут вверх», «f57», «млечный путь», «море китов», «f53» и подобные им. Широко распространяются изображения китов и бабочек, порезов на руках и ногах.

В этом есть своё значение — киты нередко выбрасываются на берег по непонятной причине, а бабочки живут один день. Администраторы нередко используют непонятные шифры и формулировки, которые кажутся подростку таинственными и интересными.

Государство и правоохранители не сидят без дела. В октябре 2016 года задержали одного из создателей «групп смерти», жителя Подмосковья Филиппа Будейкина. По версии следователей, он был одним из кураторов и склонял детей к суициду. 21-летнего парня обвинили в подстрекательстве к суициду.

Сейчас в случае с самоубийствами подростков их причастность к «синим китам» и кураторы проверяются в первую очередь.

Что касается санкций, широко известная по антитеррористическому закону Ирина Яровая, например, предложила ввести уголовную ответственность за склонение детей к суициду. Его поддержал Верховный суд РФ.

К кампании против «групп смерти» присоединились соцсети «ВКонтакте» и «Инстаграм». Администрация этих сайтов регулярно блокирует «группы смерти» и сообщения с хештегами «морекитов», «тихийдом», «420» и так далее. Удаляются и сообщения самих подростков, желающих вступить в игру — их, как правило, сопровождают пометками «жду куратора» и «хочу в игру».

Во «ВКонтакте» также недавно появилась опция «Пожаловаться на призыв к суициду», нажав которую, пользователь отправит уведомление модератору. Для этого надо выбрать меню (три точки в верхнем правом углу над публикацией) и нужную опцию.

Однако если «синие киты» продолжат существовать, они могут изменить своё обозначение и выбрать другие хештеги, по которым их начнут находить дети. Важно, чтобы родители предотвращали желание ребёнка вступить в опасную субкультуру.

Как уберечь ребёнка от «китов» может семья, новокузнечане недавно обсудили на круглом столе электронной газеты novokuznetsk.su «По SUществу». К дискуссии о защите детей присоединились журналисты, волонтёры «Лизы Алерт», психологи и заинтересованные граждане.

В первую очередь предотвратить трагедию могут сами родители, подтвердила детский психолог Ася Кузьмина. Полностью оградить подростка от информации об этих играх не получится, ведь он общается в микросоциуме — с коллективом в школе, друзьями, всегда подверженными популярным подростковым тенденциям. Психолог дала три главных рекомендации, как уберечь ребёнка от вредного влияния.

Первое — важно понимать, чем живет ребёнок, знать его окружение и увлечения и при необходимости рекомендовать, советовать, направлять. Поэтому лучшая профилактика в этом вопросе — это вовлечение ребёнка в интересные и полезные процессы, не связанные с пребыванием в социальных сетях, например спорт, творчество. Научите подростка планировать свободное время, чтобы он занимался не только виртуальной жизнью, но и своей собственной, реальной. Если ваш ребёнок живет полной интересной жизнью, он не будет искать альтернативу в интернете.

Второе — родители должны помнить о конфиденциальности в социальных сетях. Детскую страницу можно и нужно сделать закрытой от чужих глаз и тем более не выкладывать личную информацию (телефон, адрес, место работы родителей и тому подобное).

Третье — у ребёнка не должно быть в виртуальных друзьях людей, которых он не знает в реальной жизни.

Если вы подозреваете, что ребёнок увлёкся опасной игрой или состоит в «группе смерти»

Самое главное: не паниковать, не набрасываться на ребёнка с угрозами, упреками, причитаниями. Лучше отнестись к этому по возможности без эмоций — это не вы плохая семья, не вы плохой родитель, и уж тем более не ваш ребёнок плохой. Это суицидальные «группы смерти» распространяются на регионы РФ и другие страны ближайшего зарубежья.

«Если вы в доверительных отношениях с ребёнком, если он делится с вами чем-то личным, а не только школьными новостями и оценками, лучше поговорить откровенно. Скажите, что вы узнали факт его присутствия в группе, что вас это беспокоит, а потом вместе принимайте решение — идти ли к психологу, позвонить ли на телефон доверия, выслать информацию уполномоченному по правам ребёнка в Кемеровской области или отправить ссылку на опасную группу, чтобы ее проверили разработчики социальной сети», — советует Ася Кузьмина.

Важный момент в том, что этот разговор нужен не для снятия тревожности или гнева родителя, а для того, чтобы подросток понял, что вы по-прежнему помните, что он — один из самых главных и близких ваших людей в этой жизни. Потому что если подростку кажется, что дома его не понимают, он будет искать себе какого-то лидера и поддержку вне дома, например, в социальных сетях.

А самим родителям Ася Кузьмина советует не бояться обращаться как к специалистам из сферы охраны психического здоровья (психологам, психотерапевтам), так и к представителям правоохранительных органов, администрации — особенно когда речь идет о жизни ребёнка.

Такого же мнения придерживается психолог и волонтёр поискового отряда «Лиза Алерт» Светлана Царьковская. Она уверена, что главная проблема — не в «синих китах», а в отношениях внутри семьи, в отчуждении между родителями и детьми, ведь именно подростки с проблемами и становятся основной целью кураторов.

Профилактика трагедии должна строиться в большей степени на развенчании романтичного образа «групп смерти» и хорошем юморе, уверена Светлана Царьковская. Опасные игры нужно показать смешными и жалкими, чтобы подростку было стыдно участвовать в них.

Психолог также напомнила о волне эмо, прошедшей в Кузбассе около 10 лет назад. В субкультуре пропагандировались слёзы и нанесение себе увечий. Но по факту мало кто это делал, потому что эмо-субкультуру начали жёстко высмеивать.

Многие пользователи уже подхватили юмор над китами и распространяют с хештегами «синийкит» и «морекитов» шутки.

Немаловажно вовремя сообщать правоохранителям о «группах смерти». Пожаловаться на склонение ребёнка к суициду также можно Уполномоченному по правам ребёнка в Кемеровской области. Сами подростки всегда могут обратиться в «Детский телефон доверия», работающий под единым общероссийским номером: 8−800−2000−122.

Ранее ВашГород.ру сообщал о резком всплеске «групп смерти» в «Инстаграме».







