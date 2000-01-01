8 марта — волшебный праздник весны и красоты. В этот день исполняются все капризы и осуществляются мечты милых дам. И мы готовы в этом помочь!

Объявляем конкурс на самое оригинальное поздравление для женщины! Будет выбрано 4 победителя в разных номинациях.

И самое главное — призы мы подарим вашим любимым женщинам. И не просто подарим, а вручим оригинальным образом!

Для участия необходимо: Выбрать объект поздравления. Не важно, кем приходится вам эта женщина. Это может быть девушка, жена, сестра, мама, руководитель или просто хороший и дорогой вам человек. ВАЖНО! Поздравление должно быть ярким, оригинальным и от души! Поздравлять может и один человек, и целый коллектив. Например, ваша компания горит желанием поздравить женщину-руководителя. Почему бы и нет?! Это будет весело и оригинально! Придумать и создать поздравление. Формат поздравления зависит от вашей фантазии. Фотопоздравление или видео — решать вам. Креативность приветствуется! Сделайте фото и обработайте его необходимым способом для дальнейшей загрузки на сайт. Если у вас видео поздравление, то сначала загрузите видео на Youtube. Ссылку на видео необходимо будет вставить в соответствующее поле. Разместить поздравление на сайте После того, как поздравление создано, его нужно разместить. Нажмите на кнопку «добавить» поздравление и заполните необходимые поля. Дождитесь публикации поздравления. Ждать результаты 7 марта! Голосуйте! Рассказывайте друзьям! Чем больше голосов соберет ваше поздравление, тем выше шанс победить и получить огромное множество подарков 8 марта!

7 марта будут выбраны 4 победителя.

Первый приз получит тот, чье поздравление наберет наибольшее количество лайков. Остальные 3 победителя будут выбраны организаторами Розыгрыша по трем номинациям:

самое оригинальное поздравление;

самое массовое поздравление;

самое-самое поздравление.

Первый приз (тот, чье поздравление наберет наибольшее количество лайков)

Сертификат в продовольственные магазины АО «ЦПС» номиналом 3 000 руб. ( 1шт.),

Букет цветов от салона-магазина All for you стоимостью 3 000 руб. ( 1 шт.),

Абонемент на 3 занятия в мастерской танца Lieberte ( 1шт.),

Сертификат на любую поездку из каталога номиналом 3000 руб. от «Приятные приключения» ( 1 шт.).

Второй приз (выбор организатора Розыгрыша)

Торт от ООО «Мастер продукта» ( 1 шт.),

Сертификат на 10 бизнес-ланчей в кафе правильного питания «Овсянка» ( 1 шт.).

Третий приз (выбор организатора Розыгрыша)

Сертификат на ужин в ресторане «Зори Запсиба» на сумму 3 000 руб. ( 1 шт.),

Набор «К праздничному столу» от Фирменного магазина «Кузнецкой рыбной компании» ( 1 шт.);

Четвертый приз (выбор организатора Розыгрыша)

Торт от ООО «Мастер продукт» ( 1 шт.),

Ужин на двоих на сумму 3 000 руб. в Развлекательном комплексе «Восьмая проходная» ( 1 шт.).

Заходите на сайт, размещайте поздравление и набирайте больше всех лайков! Голосовать может любой пользователь.

Подарите вашей дорогой женщине незабываемый праздник! Удачи!

Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону +7 (3843) 45-46-31.

Партнёрский материал ВашГород.ру и АО «ЦПС»

