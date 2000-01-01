8 марта — волшебный праздник весны и красоты. В этот день исполняются все капризы и осуществляются мечты милых дам. И мы готовы в этом помочь!
Объявляем конкурс на самое оригинальное поздравление для женщины! Будет выбрано 4 победителя в разных номинациях.
И самое главное — призы мы подарим вашим любимым женщинам. И не просто подарим, а вручим оригинальным образом!
Для участия необходимо:
- Выбрать объект поздравления.
Не важно, кем приходится вам эта женщина. Это может быть девушка, жена, сестра, мама, руководитель или просто хороший и дорогой вам человек.
ВАЖНО! Поздравление должно быть ярким, оригинальным и от души! Поздравлять может и один человек, и целый коллектив. Например, ваша компания горит желанием поздравить женщину-руководителя. Почему бы и нет?! Это будет весело и оригинально!
- Придумать и создать поздравление.
Формат поздравления зависит от вашей фантазии. Фотопоздравление или видео — решать вам. Креативность приветствуется! Сделайте фото и обработайте его необходимым способом для дальнейшей загрузки на сайт.
Если у вас видео поздравление, то сначала загрузите видео на Youtube. Ссылку на видео необходимо будет вставить в соответствующее поле.
- Разместить поздравление на сайте.
После того, как поздравление создано, его нужно разместить. Нажмите на кнопку «добавить» поздравление и заполните необходимые поля. Дождитесь публикации поздравления.
- Ждать результаты 7 марта!
Голосуйте! Рассказывайте друзьям! Чем больше голосов соберет ваше поздравление, тем выше шанс победить и получить огромное множество подарков 8 марта!
7 марта будут выбраны 4 победителя.
Первый приз получит тот, чье поздравление наберет наибольшее количество лайков. Остальные 3 победителя будут выбраны организаторами Розыгрыша по трем номинациям:
Первый приз (тот, чье поздравление наберет наибольшее количество лайков)
Второй приз (выбор организатора Розыгрыша)
Третий приз (выбор организатора Розыгрыша)
Четвертый приз (выбор организатора Розыгрыша)
Заходите на сайт, размещайте поздравление и набирайте больше всех лайков! Голосовать может любой пользователь.
Подарите вашей дорогой женщине незабываемый праздник! Удачи!
Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону +7 (3843) 45-46-31.
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