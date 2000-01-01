Кузбасские следователи выясняют, кому принадлежит здание, с которого упал ребёнок.

Смертельная трагедия произошла 28 февраля в Ленинске-Кузнецком. Двое 11-летних школьников после уроков пришли на территорию заброшенного завода и забрались на крышу здания. Один из них не удержался и сорвался вниз с высоты примерно 25 метров, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Второй подросток сильно испугался, закричал. На его крики прибежал прохожий. Он вызвал «скорую помощь» и сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что семья, в которой воспитывался погибший ребёнок, характеризуется положительно.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. Следователи выясняют, кому принадлежит здание, было ли там ограждение и предупреждающие знаки об опасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.