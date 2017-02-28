Пользователям «ВКонтакте» сообщили о закрытии сайта
Сегодня 12:30
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В соцсети «ВКонтакте» распространяется информация о грядущем закрытии сайта.
Сообщается, что сеть прекратит существование с 6 марта. Как выяснилось, эта информация ложная.
В тексте фейкового сообщения говорится, что распоряжение закрыть соцсеть якобы дал Герман Клименко — советник президента РФ по вопросам развития интернета. Он по неизвестным причинам назван пресс-секретарём «ВКонтакте», в то время как на самом деле эту должность занимает Евгений Красников, пишет «Российская газета».
Отметим, фейковые сообщения распространяются в соцсетях с завидной регулярностью. При этом многие пользователи размещают их на своих страницах, не задумываясь о содержании.