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Пользователям «ВКонтакте» сообщили о закрытии сайта

Сегодня 12:30
863
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
3dnews.ru

В соцсети «ВКонтакте» распространяется информация о грядущем закрытии сайта.

Сообщается, что сеть прекратит существование с 6 марта. Как выяснилось, эта информация ложная.

В тексте фейкового сообщения говорится, что распоряжение закрыть соцсеть якобы дал Герман Клименко — советник президента РФ по вопросам развития интернета. Он по неизвестным причинам назван пресс-секретарём «ВКонтакте», в то время как на самом деле эту должность занимает Евгений Красников, пишет «Российская газета».

Отметим, фейковые сообщения распространяются в соцсетях с завидной регулярностью. При этом многие пользователи размещают их на своих страницах, не задумываясь о содержании.

Комментарии 2
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Я за Медведева
0 3
Лучше конечно будет, если закроют эту помойку.
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