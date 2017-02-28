В соцсети «ВКонтакте» распространяется информация о грядущем закрытии сайта.

Сообщается, что сеть прекратит существование с 6 марта. Как выяснилось, эта информация ложная.

В тексте фейкового сообщения говорится, что распоряжение закрыть соцсеть якобы дал Герман Клименко — советник президента РФ по вопросам развития интернета. Он по неизвестным причинам назван пресс-секретарём «ВКонтакте», в то время как на самом деле эту должность занимает Евгений Красников, пишет «Российская газета».

Отметим, фейковые сообщения распространяются в соцсетях с завидной регулярностью. При этом многие пользователи размещают их на своих страницах, не задумываясь о содержании.