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В Новокузнецке споёт джаз Лариса Долина

Сегодня 12:39
295
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://static.1tv.ru/

Вслед за Анитой Цой Новокузнецк посетит другая известная артистка — Лариса Долина.

Знаменитая джазовая певица станет специальным гостем на 33-м международном фестивале «Джаз у старой крепости». Она выступит вместе с другими музыкантами, сообщила ВашГород.ру директор джаз-клуба «Геликон» Ольга Юшкова.

Фестиваль пройдёт 14 апреля в джаз-клубе «Геликон». Билеты пока не поступили в продажу, и их стоимость неизвестна.

Комментарии 2
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Гопник
1 3
не позорьте имя уважаемой и признанной Ларисы Долиной, не сравнивайте ее с никому ненужной анитой цой.
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Ххх
3 0
Спорный вопрос. Завывания Долиной отдаленно напоминают джаз (может только мне так кажется)
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