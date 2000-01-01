Вслед за Анитой Цой Новокузнецк посетит другая известная артистка — Лариса Долина.

Знаменитая джазовая певица станет специальным гостем на 33-м международном фестивале «Джаз у старой крепости». Она выступит вместе с другими музыкантами, сообщила ВашГород.ру директор джаз-клуба «Геликон» Ольга Юшкова.

Фестиваль пройдёт 14 апреля в джаз-клубе «Геликон». Билеты пока не поступили в продажу, и их стоимость неизвестна.